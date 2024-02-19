Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали ограничивать рассчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам из-за риска вторичных санкций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники. 

Так, по словам собеседников издания, сейчас банки ОАЭ не принимают деньги из РФ и не проводят платежи в обратную сторону. Также они продолжают  закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам.

Отмечается, что сложности с переводами начались еще до выхода в декабре 2023 года закона США о вторичных санкциях, после которого банки ряда стран "резко поменяли политику" в отношении клиентов из РФ. На текущий момент в крупнейших банках ОАЭ "стало практически невозможно открыть счет". 

По словам экспертов, открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, хотя и довольно долго, поскольку Россия в ОАЭ находится в «красном списке». Расчеты с Россией напрямую же сейчас затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки. Минфин США внес банк в SDN-лист 14 сентября прошлого года.

О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал газете близкий к кабмину источник.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 19.02.2024, 13:17
    Гость: Старик сокол

    Блокируют счета через которые идёт оплата так называемого "параллельного" импорта? Это хорошо, это правильно.

Все комментарии (21)
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