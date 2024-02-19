Крупные банки ОАЭ начали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян

08:56 19.02.2024

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) начали ограничивать рассчеты с Россией и закрывать счета компаниям и физлицам из-за риска вторичных санкций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники.

Так, по словам собеседников издания, сейчас банки ОАЭ не принимают деньги из РФ и не проводят платежи в обратную сторону. Также они продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами России, в том числе и по непрозрачным причинам.

Отмечается, что сложности с переводами начались еще до выхода в декабре 2023 года закона США о вторичных санкциях, после которого банки ряда стран "резко поменяли политику" в отношении клиентов из РФ. На текущий момент в крупнейших банках ОАЭ "стало практически невозможно открыть счет".

По словам экспертов, открывать новые счета для компаний с российскими владельцами все еще можно, хотя и довольно долго, поскольку Россия в ОАЭ находится в «красном списке». Расчеты с Россией напрямую же сейчас затруднены в том числе из-за того, что банк «Ак барс», который был основным каналом для платежей, попал в санкционные списки. Минфин США внес банк в SDN-лист 14 сентября прошлого года.

О проблеме знают в правительстве, хотя считают ее некритичной и решаемой, рассказал газете близкий к кабмину источник.