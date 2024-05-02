«Газпром» отчитался о первом с начала столетия чистом убытке

17:48 2.05.2024

Чистый убыток «Газпрома» (MOEX: GAZP) по МСФО за 2023 год составил 629,1 млрд руб. при чистой прибыли 1,23 тлрн руб. в 2022 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность компании.

В последний раз «Газпром» показывал чистый убыток (79 млрд 279 млн руб.) по результатам 1999 года. Во все остальные года компания была прибыльной.

Выручка «Газпрома» по итогам прошлого года сократилась до 8,6 трлн руб. при 11,6 трлн руб. годом ранее. EBITDA составила 618 млрд руб. Выручка от продажи нефти, газового конденсата и продуктов нефтегазопереработки выросла на 4,3% — до 4,112 трлн руб.

В отчете компании также сказано о возможном снижении объема инвестиций в 2024 году на 16%. При этом выручка от продажи непосредственно газа снизилась до 3,125 трлн руб. — это в два раза меньше, чем в прошлом году. При этом капитальные вложения в 2023 году достигли 3,119 трлн руб. по сравнению с 2,842 трлн руб. годом ранее.

На фоне публикации отчетности акции «Газпрома» на Мосбирже снижались более чем на 4,19%. К 16:32 они уменьшили снижение до 3,41% и торговались на уровне 157,6 руб. за акцию.