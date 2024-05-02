Bloomberg: Турция прекратила торговлю с Израилем

20:28 2.05.2024

Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем со 2 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, знакомых с ситуацией. Официально Турция не объявляла об этом шаге.

По данным турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт, пишут "Ведомости".

9 апреля стало известно, что Турция ограничила экспорт в Израиль из-за войны в Газе. Ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и т. д.

В израильском МИДе назвали такое решение Турции нарушением торговых соглашений и пообещали ответные меры. Глава министерства Исраэль Кац поручил экономическому отделу ведомства подготовить обширный список продуктов, которые будет запрещено экспортировать. Кроме того, Израиль обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.