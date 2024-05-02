Bloomberg: Турция прекратила торговлю с Израилем
Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем со 2 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, знакомых с ситуацией. Официально Турция не объявляла об этом шаге.
По данным турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт, пишут "Ведомости".
9 апреля стало известно, что Турция ограничила экспорт в Израиль из-за войны в Газе. Ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и т. д.
В израильском МИДе назвали такое решение Турции нарушением торговых соглашений и пообещали ответные меры. Глава министерства Исраэль Кац поручил экономическому отделу ведомства подготовить обширный список продуктов, которые будет запрещено экспортировать. Кроме того, Израиль обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Свежо предание ,да верится с трудом.Турки будут торговать через третьи, четвёртые и т.д. страны ,например через тот же Азербайджан который под контролем Израиля и Турции.
Торговые Ограничения незначительные и не существенные! Мало того турки продолжают поставлять в Израиль азербайджанские нефть и газ через свою территорию ( про российские углеводороды молчу). Благодаря полученной продукции евреи с, удовольствием, убивают арабов и посылают помощь, в том числе и военную, Украине, для убийства наших военных.
Правильное решение.
Агрессорам и гегемонским подстилкам - бойкот !
Турция - член НАТО. Израиль нет.
Теперь США придется либо рявкнуть на Турцию, либо растянуться в широкой не приличной позе, что бы и страну-участницу НАТО не обгадить, и, в тоже время, умудриться помочь своей любимой игрушке - Израилю.
А Эрдоган все-таки молодец, хоть и сволочь. Крутит фишками на доске очень умело. Нашим только поучиться...