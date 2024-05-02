Bloomberg: Турция прекратила торговлю с Израилем

Турция прекратила весь экспорт и импорт с Израилем со 2 мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, знакомых с ситуацией. Официально Турция не объявляла об этом шаге.

По данным турецкого статистического института, в 2023 г. объем торговли между двумя странами составил $6,8 млрд, из которых 76% приходилось на турецкий экспорт, пишут "Ведомости".

9 апреля стало известно, что Турция ограничила экспорт в Израиль из-за войны в Газе. Ограничения коснулись 54 групп товаров, в частности, продукции из стали и меди, красителей, всех строительных материалов из железа и стали, а также техники, электрических и волоконно-оптических кабелей, химических соединений и удобрений, авиационного бензина, топлива и т. д.

В израильском МИДе назвали такое решение Турции нарушением торговых соглашений и пообещали ответные меры. Глава министерства Исраэль Кац поручил экономическому отделу ведомства подготовить обширный список продуктов, которые будет запрещено экспортировать. Кроме того, Израиль обратится к дружественным странам и организациям в США с призывом прекратить инвестиции в Турцию, предотвратить импорт ее продукции и ввести санкции.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.05.2024, 23:27
    Гость: Милые бранятся только.....

    Свежо предание ,да верится с трудом.Турки будут торговать через третьи, четвёртые и т.д. страны ,например через тот же Азербайджан который под контролем Израиля и Турции.

  2. 02.05.2024, 22:25
    Гость: Враньё!

    Торговые Ограничения незначительные и не существенные! Мало того турки продолжают поставлять в Израиль азербайджанские нефть и газ через свою территорию ( про российские углеводороды молчу). Благодаря полученной продукции евреи с, удовольствием, убивают арабов и посылают помощь, в том числе и военную, Украине, для убийства наших военных.

  4. 02.05.2024, 22:10
    Гость: Вот интересно:

    Турция - член НАТО. Израиль нет.
    Теперь США придется либо рявкнуть на Турцию, либо растянуться в широкой не приличной позе, что бы и страну-участницу НАТО не обгадить, и, в тоже время, умудриться помочь своей любимой игрушке - Израилю.
    А Эрдоган все-таки молодец, хоть и сволочь. Крутит фишками на доске очень умело. Нашим только поучиться...

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