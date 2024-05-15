Афганистан попросил Россию понизить цены на зерновые
Афганистан нуждается в поставках пшеницы и просит российские власти рассмотреть вопрос понижения экспортных цен на зерновые. Об этом заявил и.о. министра промышленности и торговли во временном правительстве движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Нуруддин Азизи на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
"Есть некоторые товары из РФ, в которых особенно нуждается Афганистан - это и пшеница. Но, к сожалению, экспортная стоимость зерна из РФ слишком высокая. Мы хотели бы, чтобы она понизилась. Я хочу обратить внимание уважаемого [заместителя главы правительства], министра промышленности и торговли Республики Татарстан Олега Коробченко на этот вопрос", - приводит его слова ТАСС.
По словам министра, он также будет работать над тем, чтобы на экспорт из Афганистана распространялись тарифные преференции, предусмотренные для наименее развитых стран.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Правительство рф вообще задаром отправляет зерно - если кто забыл.
Афгнаистан богат ископаемыми - вот и предмет для торговли.
Отдадите, куда вы денетесь. Азиаты шутить не будут. Они не трусливый Запад, который только грозится
Ты сперва вырасти зерно своими руками, а потом о скидках речь веди
у вас в голове дихотомия, по вашему писанию я понял, что если талибы не будут покупать российское зерно, то США будут бомбить Афганистан?