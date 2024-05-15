Афганистан попросил Россию понизить цены на зерновые

19:49 15.05.2024

Афганистан нуждается в поставках пшеницы и просит российские власти рассмотреть вопрос понижения экспортных цен на зерновые. Об этом заявил и.о. министра промышленности и торговли во временном правительстве движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) Нуруддин Азизи на полях форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

"Есть некоторые товары из РФ, в которых особенно нуждается Афганистан - это и пшеница. Но, к сожалению, экспортная стоимость зерна из РФ слишком высокая. Мы хотели бы, чтобы она понизилась. Я хочу обратить внимание уважаемого [заместителя главы правительства], министра промышленности и торговли Республики Татарстан Олега Коробченко на этот вопрос", - приводит его слова ТАСС.

По словам министра, он также будет работать над тем, чтобы на экспорт из Афганистана распространялись тарифные преференции, предусмотренные для наименее развитых стран.