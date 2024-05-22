Путин разрешил добровольную ликвидацию российского American Express Bank

Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс Банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ, сообщает "Интерфакс".

ООО "Америкэн Экспресс Банк" имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физлиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц). Также он не имеет права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.

"Америкэн Экспресс Банк" являлся оператором платежной системы Amеrican Express.

American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. В конце марта того же года ЦБ РФ исключил платежную систему из соответствующего реестра.

"Америкэн Экспресс Банк" принадлежит американской American Express Company. Он был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ РФ получил в начале 2006 года.

Долгие годы эксклюзивным партером по выпуску карт American Express был банк "Русский стандарт".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.05.2024, 10:14
    Гость: Кстати...

    Президент России является бывшим таксистом-бомбилой без лицензии.
    И этим все сказано.
    Маршруты выбирает с выгодой для себя, а не пассажиров...

  3. 23.05.2024, 09:16
    Гость: Эдуард

    Бред какой-то. У вас сейчас практически монархия - так называемая "вертикаль власти". Ну и что? Народ живет все хуже и хуже, высшие чиновники жиреют все больше и больше. А это приближает революционную ситуацию. И начнется все по-новому. А жизнь человеческая и так коротка. Явкратце так, Карташову тока о конституции

  4. 23.05.2024, 09:11
    Гость: Эдуард

    Президент России является также гарантом конституции России, прав и свобод человека и гражданина и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами России. В соответствии с конституцией России и федеральными законами президент России определяет основные направления внутренней и внешней политики. КАНСТИТУЦИЯ ТО

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