Путин разрешил добровольную ликвидацию российского American Express Bank
Президент России Владимир Путин разрешил "Америкэн Экспресс Банку" провести мероприятия по добровольной ликвидации в порядке, предусмотренном законодательством РФ, сообщает "Интерфакс".
ООО "Америкэн Экспресс Банк" имеет базовую лицензию на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физлиц и осуществления инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассового обслуживания физических и юридических лиц). Также он не имеет права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами.
"Америкэн Экспресс Банк" являлся оператором платежной системы Amеrican Express.
American Express заявила о приостановке работы в России в начале марта 2022 года из-за спецоперации на Украине. В конце марта того же года ЦБ РФ исключил платежную систему из соответствующего реестра.
"Америкэн Экспресс Банк" принадлежит американской American Express Company. Он был зарегистрирован в декабре 2005 года, лицензию ЦБ РФ получил в начале 2006 года.
Долгие годы эксклюзивным партером по выпуску карт American Express был банк "Русский стандарт".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не хотим жуликов с гнилого Запада. Хотим со свежих Востока и Юга.
Президент России является бывшим таксистом-бомбилой без лицензии.
И этим все сказано.
Маршруты выбирает с выгодой для себя, а не пассажиров...
Бред какой-то. У вас сейчас практически монархия - так называемая "вертикаль власти". Ну и что? Народ живет все хуже и хуже, высшие чиновники жиреют все больше и больше. А это приближает революционную ситуацию. И начнется все по-новому. А жизнь человеческая и так коротка. Явкратце так, Карташову тока о конституции
Президент России является также гарантом конституции России, прав и свобод человека и гражданина и верховным главнокомандующим Вооружёнными силами России. В соответствии с конституцией России и федеральными законами президент России определяет основные направления внутренней и внешней политики. КАНСТИТУЦИЯ ТО
деньги партии ушли в зал