Граждане Южной Кореи получат по $110 для поддержания внутреннего спроса
Правительство Южной Кореи приняло решение о выплате каждому гражданину суммы в размере 150 тысяч вон ($110, или 8,6 тысячи рублей) для активизации внутреннего потребительского спроса, пишет News.ru со ссылкой на The Korea Herald. Данная мера призвана оживить экономическую активность внутри страны.
Выплаты могут быть предоставлены через кредитные и дебетовые карты заявителей, в форме дебетовых карт с фиксированной суммой, подарочных сертификатов. При этом сумму можно потратить только на территории региона проживания.
Согласно условиям программы, иностранные граждане не смогут претендовать на получение выплат. Однако право на денежную помощь распространяется на постоянных жителей страны, лиц, вступивших в брак с гражданами Южной Кореи, а также на официально признанных беженцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хочу стать лицом, вступившим в брак с гражданами Южной Кореи.
В России такого не бывает.Правительство внутренний спрос не волнует.Хотя внешнего спроса из за санкций страна почти лишилась.
Глупость несусветная и даже унизительная...для ю.Кореи это вообще не деньги,а талон на один раз пожрать в рыгаловке с парой пива :))
Варвары, не знают, что чтобы поднять экономику надо повышать налоги и тарифы. Глупцы
Всем давать — давалка сломается!