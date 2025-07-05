Граждане Южной Кореи получат по $110 для поддержания внутреннего спроса

15:15 5.07.2025

Правительство Южной Кореи приняло решение о выплате каждому гражданину суммы в размере 150 тысяч вон ($110, или 8,6 тысячи рублей) для активизации внутреннего потребительского спроса, пишет News.ru со ссылкой на The Korea Herald. Данная мера призвана оживить экономическую активность внутри страны.

Выплаты могут быть предоставлены через кредитные и дебетовые карты заявителей, в форме дебетовых карт с фиксированной суммой, подарочных сертификатов. При этом сумму можно потратить только на территории региона проживания.

Согласно условиям программы, иностранные граждане не смогут претендовать на получение выплат. Однако право на денежную помощь распространяется на постоянных жителей страны, лиц, вступивших в брак с гражданами Южной Кореи, а также на официально признанных беженцев.