Лукашенко пригрозил оторвать голову из-за проблем при сборе урожая
За проблемы при сборе урожая надо отрывать не только уши, но и головы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам уборочной кампании, пишет Газета.RU.
Белорусский лидер отметил, что уборка зерновых культур совпадает с другими сельскохозяйственными работами, из-за этого часто возникает нехватка рабочих рук.
«Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — сказал он.
Лукашенко напомнил, что эта проблема затрагивалась еще в прошлом году. По его словам, было предложено привлечь к уборочной кампании городских жителей, имеющих опыт работы на комбайнах.
Президент подчеркнул, что «нельзя допустить того, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме», поскольку это приведет к неизбежной потере урожая».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Если бульба не в буртах - Лукашенко сделал швах.
А ведь "батька" может. Голову, конечно, не оторвёт, но в целом мало не покажется. Шапки полетят.
Путин заявлял что когда он был студентом ему в СССР платили за галоши ,по 1000-1500 рублей .
И у батьки все поля зарастут борщевиком как у нас в Подмосковье.
Школьников, студентов. При СССР нас из школы на уборку свеклы отправляли. Еще солдат можно отправить, заключенных.