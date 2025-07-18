Лукашенко пригрозил оторвать голову из-за проблем при сборе урожая

За проблемы при сборе урожая надо отрывать не только уши, но и головы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам уборочной кампании, пишет Газета.RU.

Белорусский лидер отметил, что уборка зерновых культур совпадает с другими сельскохозяйственными работами, из-за этого часто возникает нехватка рабочих рук.

«Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что эта проблема затрагивалась еще в прошлом году. По его словам, было предложено привлечь к уборочной кампании городских жителей, имеющих опыт работы на комбайнах.

Президент подчеркнул, что «нельзя допустить того, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме», поскольку это приведет к неизбежной потере урожая».

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.07.2025, 19:09
    Гость: stalker

    А ведь "батька" может. Голову, конечно, не оторвёт, но в целом мало не покажется. Шапки полетят.

  3. 18.07.2025, 18:47
    Гость: Gur'evo-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Путин заявлял что когда он был студентом ему в СССР платили за галоши ,по 1000-1500 рублей .

  5. 18.07.2025, 17:37
    Гость: резервы есть

    Школьников, студентов. При СССР нас из школы на уборку свеклы отправляли. Еще солдат можно отправить, заключенных.

Все комментарии (9)
Выбор читателей
Кто убил киевского диверсанта?
Трамп дал России 50 дней на урегулирование украинского конфликта
Благовещенск первым полностью запретил электросамокаты
Стоп-кадр из видеотрансляции
Лавров: Россия хочет понять, что стоит за ультиматумом Трампа
Избранное
Чиж и Со, 10 ноября, КЗ «Москва»
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
Нора Нора «Святая вода» (интернет-сингл)
«Мы имеем довольно большое количество состоятельных людей, которые так или иначе вписаны в систему, которая совершенно точно будет разрушаться»
«Власть теряет управление, погружена в хаос, сама является его частью, и любое её действие лишь увеличивает разрушительную силу хаоса»
Сергей Галанин «Любовь, алкоголь и весна. Часть 1. Дуэты»
«Коллективный Запад повернулся к нам задом? Не беда – есть дружественный Китай. А что, если завтра и Китай к нам повернётся тем же самым местом?»
Западные инвесторы дружно покидают Россию. Где же мы раньше были?
Наконечный «Мы пройдем с тобой» (интернет-сингл)
Metallica Romance, 14 сентября, ММДМ
Билли Новик. Песни Егора Летова. День памяти, 21 февраля, «16 Тонн»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации