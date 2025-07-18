Лукашенко пригрозил оторвать голову из-за проблем при сборе урожая

15:51 18.07.2025

За проблемы при сборе урожая надо отрывать не только уши, но и головы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам уборочной кампании, пишет Газета.RU.

Белорусский лидер отметил, что уборка зерновых культур совпадает с другими сельскохозяйственными работами, из-за этого часто возникает нехватка рабочих рук.

«Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что эта проблема затрагивалась еще в прошлом году. По его словам, было предложено привлечь к уборочной кампании городских жителей, имеющих опыт работы на комбайнах.

Президент подчеркнул, что «нельзя допустить того, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме», поскольку это приведет к неизбежной потере урожая».