Евросоюз одобрил новый пакет санкций против России
Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.
"Мы <...> вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. <...> Будет введен бан против "Северных потоков", — цитирует ее РИА Новости.
Кроме того, Евросоюз впервые накладывает ограничения на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Каллас, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.
По данным издания Euractiv, санкции затронут 26 юрлиц, которые связаны с российским ВПК, семь компаний из Китая и четыре — из Турции.
Телеканал Euronews, в свою очередь, сообщает, что под запретом окажутся все транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и 22 российскими банками.
Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мешали и до сих пор под ногами путаетись.
Индия уже соскочила. Будут покупать нефть в другихъ местах. Их ноне в мирне полно. Тоже самое сделает и Китай. Помните легендарное: Киса, надувайте щёки!!
Они щёки понадувают, выразят озабоченность и сольются. Сами останетесь. Один на один.
интересная. Значит, все вам мешали, а тепрь санкции помогут стать богаче, прогрессивнее и помогут развивать промышленность на местах. Да вы героический мегапророк!! Гениальный. Нет, не так. Конгениально!!! Даже не стану никуда посылать. Тут даже лечение уже не поможет.
Одобрил и нашу экономику удобрил - крепче будем.
Санкции против России, а точнее против экспорта сырья из РФ, направлены на удушение экономики страны так как почти весь крупный бизнес заточен на вывоз продукции за бугор и поэтому они привели к снижению экспорта и росту внутреннего потребления. Запад практический объявил бойкот российской промышленной продукции и прервал не только экспорт в страны Запада, но и в другие страны. Если дальше так будет продолжаться, то российским компрадорам грозит кирдык, то есть банкротство, что приведет к перестройки всей экономики на производство и потребление ВНУТРИ страны.
Те кто вводят санкции против нашей страны вредят сами себе так как Россия САМОДОСТАТОЧНАЯ страна и очень скоро превратится в развитую страну с мощным экономическим и военным потенциалом что скажется крайне болезненно для стран Запада. Все это хорошо понимают и если Запад устраивал нищая и отсталая Россия в виде бензоколонки, сегодня уже хотят ее уничтожить, то санкции приведут к бурному росту производства и к общему подъему не только экономики, но и уровня жизни россиян. Все дело в том что страной управляют выпускники гайдаро-кудринского курятника, а поэтому мы сегодня в списке развивающихся стран.
Кадры решают все и чтобы минимизировать вред от санкций вначале нужно заменить кадры наверху, а затем провести коренную реформу всех отраслей и особенно ЖКХ. Нужна воля Главы, а ее нет.