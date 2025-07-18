Евросоюз одобрил новый пакет санкций против России

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.

"Мы <...> вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. <...> Будет введен бан против "Северных потоков", — цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, Евросоюз впервые накладывает ограничения на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Каллас, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.

По данным издания Euractiv, санкции затронут 26 юрлиц, которые связаны с российским ВПК, семь компаний из Китая и четыре — из Турции.

Телеканал Euronews, в свою очередь, сообщает, что под запретом окажутся все транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и 22 российскими банками.

Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.07.2025, 20:50
    Гость: любитель

    Индия уже соскочила. Будут покупать нефть в другихъ местах. Их ноне в мирне полно. Тоже самое сделает и Китай. Помните легендарное: Киса, надувайте щёки!!
    Они щёки понадувают, выразят озабоченность и сольются. Сами останетесь. Один на один.

  3. 18.07.2025, 20:48
    Гость: мысль

    интересная. Значит, все вам мешали, а тепрь санкции помогут стать богаче, прогрессивнее и помогут развивать промышленность на местах. Да вы героический мегапророк!! Гениальный. Нет, не так. Конгениально!!! Даже не стану никуда посылать. Тут даже лечение уже не поможет.

  5. 18.07.2025, 15:49
    Гость: .Штурман

    Санкции против России, а точнее против экспорта сырья из РФ, направлены на удушение экономики страны так как почти весь крупный бизнес заточен на вывоз продукции за бугор и поэтому они привели к снижению экспорта и росту внутреннего потребления. Запад практический объявил бойкот российской промышленной продукции и прервал не только экспорт в страны Запада, но и в другие страны. Если дальше так будет продолжаться, то российским компрадорам грозит кирдык, то есть банкротство, что приведет к перестройки всей экономики на производство и потребление ВНУТРИ страны.
    Те кто вводят санкции против нашей страны вредят сами себе так как Россия САМОДОСТАТОЧНАЯ страна и очень скоро превратится в развитую страну с мощным экономическим и военным потенциалом что скажется крайне болезненно для стран Запада. Все это хорошо понимают и если Запад устраивал нищая и отсталая Россия в виде бензоколонки, сегодня уже хотят ее уничтожить, то санкции приведут к бурному росту производства и к общему подъему не только экономики, но и уровня жизни россиян. Все дело в том что страной управляют выпускники гайдаро-кудринского курятника, а поэтому мы сегодня в списке развивающихся стран.
    Кадры решают все и чтобы минимизировать вред от санкций вначале нужно заменить кадры наверху, а затем провести коренную реформу всех отраслей и особенно ЖКХ. Нужна воля Главы, а ее нет.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
© KM.RU
В России предложили ужесточить допуск к вождению людей старше 60 лет
Трамп дал России 50 дней на урегулирование украинского конфликта
Благовещенск первым полностью запретил электросамокаты
Митинг КПРФ © KM.RU
Национальная Россия и Ленин: необходимость синтеза
Избранное
«Отечество находится на грани катастрофы»: 30 лет со дня пророческого выступления Крючкова об агентах влиянии ЦРУ и кризисе в СССР
Эвакуация гражданского населения из зоны боевых действий в ЛНР
«Учусь заново ходить»: что стало с курсантом военной академии после прививки
«Крым нужен России на случай похолодания»: преподаватели в шоке от уровня знаний абитуриентов
«Эрдоган, как и Путин, тоже читал Киплинга. И видя, что "конкурент по роли" слабеет, сам решил подхватить падающее знамя спасителя цивилизации и белой расы»
«Запрещенные барабанщики» уважили Сербию и Ростов
Мара поведала в Твери о победе Лазури над Тьмакой
Бауманка ждет студентов из Вьетнама и Северной Кореи?
Кризалис «Цунами» (интернет-сингл)
«Литовский таран» белорусского «батьки»
«Нетерпимость к христианской символике — часть татарского культурного кода»?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации