Евросоюз одобрил новый пакет санкций против России

12:02 18.07.2025

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России, сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X.

"Мы <...> вносим в санкции еще 105 кораблей теневого флота и ограничиваем доступ российских банков к финансированию. <...> Будет введен бан против "Северных потоков", — цитирует ее РИА Новости.

Кроме того, Евросоюз впервые накладывает ограничения на крупнейший НПЗ "Роснефти" в Индии. Как уточняет агентство Reuters со ссылкой на Каллас, новый пакет также включает снижение потолка цен на российскую нефть приблизительно до 47,6 доллара за баррель.

По данным издания Euractiv, санкции затронут 26 юрлиц, которые связаны с российским ВПК, семь компаний из Китая и четыре — из Турции.

Телеканал Euronews, в свою очередь, сообщает, что под запретом окажутся все транзакции с РФПИ, его дочерними компаниями и 22 российскими банками.

Теперь страны сообщества должны утвердить санкции на министерском уровне, после чего их опубликуют в официальном журнале ЕС и они вступят в силу. Ранее этому препятствовали Братислава и Будапешт, опасающиеся негативных последствий запрета на импорт российских энергоносителей.