Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых

13:56 25.07.2025

Совет директоров Банка России на заседании 25 июля решил опустить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых, сообщают «Ведомости». экспертов — 12 из 20. Еще четыре полагали, что ЦБ примет более сдержанное решение и опустит «ключ» до 19%. Также был аналитик, который допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.

Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметил ЦБ: рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты, напоминает РИА Новости. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.