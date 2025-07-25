Центробанк снизил ключевую ставку до 18 процентов годовых

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Совет директоров Банка России на заседании 25 июля решил опустить ключевую ставку на 200 базисных пунктов (б. п.) до 18% годовых, сообщают «Ведомости». экспертов — 12 из 20. Еще четыре полагали, что ЦБ примет более сдержанное решение и опустит «ключ» до 19%. Также был аналитик, который допускал снижение сразу на 300 б. п. до 17%.

Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметил ЦБ: рост внутреннего спроса замедляется, а экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты, напоминает РИА Новости. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже — растут банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.07.2025, 17:31
    Гость: Николай

    Вообще-то, чисто теоретически, "копить на пенсию" надо из взносов, отчисляемых в пенсионный фонд, именно из них формируется будущая пенсия. А это вместе с мед. страхованием страхованием по временной нетрудоспособности составляет 30% (22% + 5,1% + 2,9%) заработанного нами!!!
    Наше "любимое" государство отобрало у нас эти деньги и призывает нас самим копить себе на пенсию, платно лечиться и болеть за свой счёт, а с каких это шишей?
    Я сам, последние лет 20, копил себе на пенсию - "левачил" в рабочее время (инженером на производстве), а заработанные деньги вкладывал в ликвидные ресурсы. А на основной работе работал из принципа, "Мне делают вид, что платят - я делаю вид, что работаю".
    А у вас язык повернётся назвать зарплатой в 2011 году 7000 "деревянных" "грязными", а с вычетом налога 13%, "чистыми", около 6000. У вас за такие деньги будет желание добросовестно работать?
    А поскольку большинство современных руководителей, что называется, "ни уха ни рыла" в производстве, которым руководят, это делать довольно легко.
    Думайте, дерзайте, ищите свой способ заработка, будет желание - у вас всё получится.

  2. 25.07.2025, 17:19
    Гость: Так

    18% навар лучше чем ничего - вот мы вчера получили письмо счастья от мэрии - теперь за мусор мы будем платить $53 в месяц, а за 3 новых разноцветных мусорных контейнера с установленными тракерами за разный мусор добавят $523.20 нам в налог на дом! А 20 центов я так понимаю это форма извращенного издевательства над хозяевами домов..

  3. 25.07.2025, 16:54
    Гость: корнет

    Сорок лет регулируют, а воз, то бишь - Россия, и ныне там.
    Вывод - причина происходящего более серьёзна, нежели процентная ставка. Ставка же выполняет лишь роль "электрошокера" в критических ситуациях перманентно негативного состояния квази-экономики.

  4. 25.07.2025, 16:39
    Гость: Гость

    Какой навар, если инфляция больше 20%? Положил в банк деньги, через год снял половину, если считать по покупательной способности. Копите себе на пенсию, граждане.

  5. 25.07.2025, 16:16
    Гость: А-В

    Толку? А,никакого толку от слова совсем. Если бы стала ставка Хотя бы,8%,можно было бы попробовать что-нибудь придумать(хотя тоже ставка улёт),но 18%-это однозначно,пусто-пусто.

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