Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России

Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, заявил официальный представитель МИД страны Линь Цзянь. Так он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.

"Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — приводит его слова РИА Новости.

Линь Цзянь назвал действия Вашингтона примером запугивания и экономического принуждения.

Дипломат также пояснил, что торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики.

Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции за покупку ресурсов у Москвы, отмечал, что Пекин будет принимать меры энергетической безопасности исходя из национальных интересов.

  2. 15.09.2025, 16:49
    Гость: традиционное китайское предкпреждение

    После которого исполнят все как миленькие.Ибо девать продукцию мировой фабрики ширпотреба больше некуда.

  4. 15.09.2025, 15:55
    Гость: Я

    Как "коренной" житель США как и все америкосы чувствуем по двойным и где-то тройным расходам на еду и на все остальное и тихо-тихо уменьшающими банковскими вкладами всю эту войну пошлин...а здесь же Всё из Китая с вкраплениями из Вьетнама, Мексики, Индии...Чё то из Канады ничего не встречал в магазах! Только по работе для роботов Интела "5G" заказал в Канаде 3× 30киловатные трансформаторы и ждал больше месяца когда канадцы соизволят их изготовить и прислать (а Интел и Аппэл торопили) - довольно ленивый народец...

  5. 15.09.2025, 14:51
    Гость: Все-таки

    молодцы китайцы. Самое главное у них национальный интерес. За покушение на него будет ответка. Правильное отношение.

