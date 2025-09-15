Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России

13:49 15.09.2025

Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, заявил официальный представитель МИД страны Линь Цзянь. Так он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.

"Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — приводит его слова РИА Новости.

Линь Цзянь назвал действия Вашингтона примером запугивания и экономического принуждения.

Дипломат также пояснил, что торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики.

Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции за покупку ресурсов у Москвы, отмечал, что Пекин будет принимать меры энергетической безопасности исходя из национальных интересов.