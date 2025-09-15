Китай пригрозил США ответом на введение пошлин за импорт нефти из России
Пекин ответит США и их союзникам в случае введения пошлин за импорт российской нефти, заявил официальный представитель МИД страны Линь Цзянь. Так он прокомментировал призыв США к странам G7 и НАТО ввести пошлины против Китая за импорт российской нефти, чтобы подтолкнуть Пекин к участию в урегулировании украинского конфликта.
"Если законным правам и интересам КНР будет нанесен ущерб, Китай непременно примет решительные контрмеры и будет непоколебимо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — приводит его слова РИА Новости.
Линь Цзянь назвал действия Вашингтона примером запугивания и экономического принуждения.
Дипломат также пояснил, что торговое и энергетическое сотрудничество КНР со всеми странами мира, включая Россию, является законным и не заслуживает критики.
Со своей стороны, официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя угрозы США ввести вторичные санкции за покупку ресурсов у Москвы, отмечал, что Пекин будет принимать меры энергетической безопасности исходя из национальных интересов.
ты прав!
После которого исполнят все как миленькие.Ибо девать продукцию мировой фабрики ширпотреба больше некуда.
китайцев медленно но верно берут за причиндалы...
Как "коренной" житель США как и все америкосы чувствуем по двойным и где-то тройным расходам на еду и на все остальное и тихо-тихо уменьшающими банковскими вкладами всю эту войну пошлин...а здесь же Всё из Китая с вкраплениями из Вьетнама, Мексики, Индии...Чё то из Канады ничего не встречал в магазах! Только по работе для роботов Интела "5G" заказал в Канаде 3× 30киловатные трансформаторы и ждал больше месяца когда канадцы соизволят их изготовить и прислать (а Интел и Аппэл торопили) - довольно ленивый народец...
молодцы китайцы. Самое главное у них национальный интерес. За покушение на него будет ответка. Правильное отношение.