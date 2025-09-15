Россия вернулась к бартерным механизмам во внешней торговле
Во внешней торговле России впервые с 1990-х годов снова начали применяться бартерные механизмы, пишет News.ru со ссылкой на Reuters. По данным агентства, российские компании обменивают пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы.
Китайские банки опасаются санкционных списков и не принимают деньги из России. Это может быть одной из причин бартерных схем во внешней торговле. Отследить их значительно сложнее, отметил собеседник Reuters.
Агентство знало о восьми бартерных сделках с участием зарубежных и российских компаний. Инициатором обмена китайских авто на российскую пшеницу выступила китайская сторона. Машины были оплачены в юанях, а пшеница — в рублях. После этого стороны провели обмен.
По информации Reuters, другие сделки касались поставок строительных материалов и бытовой техники из Китая. Некоторые операции позволили импортировать западную технику. Кроме того, одна из сделок была заключена с Пакистаном.
Несколько лет назад на Манхэттене власти США конфисковали недвижимость и счета в банках принадлежащих гражданам РФ, при этом дав небольшой срок что бы проявится и объяснить происхождение денег. От РФ к властям США НИ ОБРАТИЛСЯ НИКТО! Только несколько человек которые давно уже жили в самих США.
Общая сумма конфискованных активов составила почти 120 миллиардов баксов.
Как потом завили в ФБР, они прекрасно знали, что практически все эти активы были получены в РФ незаконным путём, коррупция, казнокрадство, мошенничество, криминал. Но США спокойно наблюдали за этим более 27 лет. А потом прихлопнули сё, забрав все деньги себе.
Ещё некоторое время назад, баба Анжела Меркель покоцала на Кипре счета принадлежащие гражданам РФ. И опять, в ФРГ заявили, что эти счета принадлежат коррупционерам РФ, и туда выводились краденые деньги из схем с ЖКХ. Из Кремля в пожарном порядке спасать счета был откомандирован Светлейший князь. Но миссия провалилась, ФРГ всё равно распотрошили счета. Тогда Светлейший произнёс по ТВ свою знаменитую фразу "они там украли наворованное".
Бартер из 90-х, репрессии из 30-х! Совместили эпохи!
Бартерные схемы отлично работали в прошлые века, весь мир в древности их использовал. Замещение бартера произошло когда появились металлические деньги- серебряные и золотые. США разрушили золотой стандарт, сделал из золота не самообеспечивающиеся деньги, а товар за бумажные доллары, и весь мир повёлся на это.
Считается, что «золотой стандарт» де-факто отменил Шарль Де Голль. Именно он в 1965 году потребовал от США поменять свои бумажки на реальное золото – по фиксированному курсу (35 долларов за унцию, сейчас золото стоит более 3600$ за унцию).
Но на самом деле это произошло раньше, в 1933г конгресс США на специальной сессии принял «Закон о чрезвычайной помощи банкам. Указ обязал население сдать в федеральное казначейство США все золотые монеты и слитки на руках у населения по фиксированной цене- 20,67$ за унцию (31,1035г). Соответственно, большая часть населения почуяла подвох и золотые сбережения тут же закопали в укромных местах. Интересно то, что указ США касался и советской России, США "обязали СССР сдать" в общий фонд казначейства 600 тонн золота, но были жестко посланы тов. Сталиным в "демократию". США обиделись и издали указ о том, что любая торговля с СССР теперь будет только за золото. США позволяли СССР получать бумажные доллары но отказывались их принимать от СССР.
Сейчас бартер полностью делает всю торговлю РФ с другими странами не прозрачной для минфина США и прочих организаций. Что США не нравится ещё больше. На это санкций не накласть - информации у них нет.
Очередной привет из 90х, да здравствует бартер! Правители РФ своими идиотскими реформами нагнали инфляцию в 20% а ЦБ с ней борется увеличив ставку до такого же уровня, оболив промышленность, вернее то что от нее еще осталось. Одни хату подожги, а другие пытаются ее тушить бензином. А еще чего придумаете, выдумщики, что за "новации"? Из арсенала Гайдара или рыжего Толика, ваучеры, талоны на продукты, обмен денег, или сначала все счета у народа в очередной раз обнулите в Сбере как в прошлый раз? А то говорят некоторые там не позволительно много скопили, живут на проценты, не порядок, только инфляцию разгоняют уже нашли крайних. Всех давно пора к ногтю.
Верно! Все эмигранты - приживалки в чужих домах. Где им не рады, в свои не принимают и терпят постольку-поскольку нужны местным буржуям.
Всегда будут чувствовать себя пришлыми попрошайками. Потому и бесятся на форумах.