Россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях

13:59 21.09.2025

С 1 октября 2025 года россияне смогут получать часть социальных выплат в цифровых рублях, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"С 1 октября 2025 года в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Такой подход позволяет протестировать новую систему на ограниченном масштабе и избежать сбоев при массовом переходе", - рассказал Немкин РИА Новости.

Со 2 января 2026 года цифровые рубли станут доступны для любых федеральных выплат: пенсий, стипендий, зарплат бюджетников и пособий. При этом традиционные способы расчетов сохранятся, а граждане смогут выбирать удобный вариант получения средств — на карту, наличными или в цифровом формате.

С 2027 года проект распространится и на региональные бюджеты, а также внебюджетные фонды. По словам Немкина, это сделает финансовые потоки более прозрачными и быстрыми, а для граждан откроет новые удобные инструменты управления средствами.

Депутат подчеркнул, что внедрение будет постепенным и добровольным. Автоматического открытия счетов не предусмотрено: цифровой кошелек можно будет завести только по инициативе самого человека. Доступ к средствам обеспечат мобильные приложения банков, а при необходимости цифровые рубли можно будет быстро конвертировать в обычные деньги.