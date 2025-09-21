Россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях

С 1 октября 2025 года россияне смогут получать часть социальных выплат в цифровых рублях, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"С 1 октября 2025 года в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Такой подход позволяет протестировать новую систему на ограниченном масштабе и избежать сбоев при массовом переходе", - рассказал Немкин РИА Новости.

Со 2 января 2026 года цифровые рубли станут доступны для любых федеральных выплат: пенсий, стипендий, зарплат бюджетников и пособий. При этом традиционные способы расчетов сохранятся, а граждане смогут выбирать удобный вариант получения средств — на карту, наличными или в цифровом формате.

С 2027 года проект распространится и на региональные бюджеты, а также внебюджетные фонды. По словам Немкина, это сделает финансовые потоки более прозрачными и быстрыми, а для граждан откроет новые удобные инструменты управления средствами.

Депутат подчеркнул, что внедрение будет постепенным и добровольным. Автоматического открытия счетов не предусмотрено: цифровой кошелек можно будет завести только по инициативе самого человека. Доступ к средствам обеспечат мобильные приложения банков, а при необходимости цифровые рубли можно будет быстро конвертировать в обычные деньги.

 

  1. 21.09.2025, 21:58
    Гость: Бобер

    Самые подконтрольные "бараны" - это бюджетники, учителя, которые подтасовывали выборы в школах, силовики эти, которые от бумажного стаканчика... всякие подлизы депутатов и прочие. Вот их и натянут на цифро-рупль. Ну кто за что боролся - тот на то и напоролся. Вы мыло с веревочкой далеко не убирайте, чтоб всегда под рукой было, вдруг понедельник будет неудачный..

  3. 21.09.2025, 19:29
    Гость: Однозначно лучше

    Электронным карманникам. При неудачном "скачке" жертва даже в морду не даст

  5. 21.09.2025, 18:46
    Гость: чтобы надежнее стадо контролировать!

    Уже сейчас, при насильном внедрении безналичного рубля, стадо прекрасно контролируется, но там нужны всякие заморочки, вроде судебных решений. Это хоть и формальность, но муторная, напрягает господ чиновников, и они хотят управлять деньгами стада напрямую, по щелчку пальцев - что и обеспечит рупль цифровой!

