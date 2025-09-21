Россияне смогут получать социальные выплаты в цифровых рублях
С 1 октября 2025 года россияне смогут получать часть социальных выплат в цифровых рублях, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.
"С 1 октября 2025 года в России стартует первый этап внедрения цифрового рубля в бюджетный процесс. На начальном этапе цифровые рубли будут использоваться для ограниченного перечня расходов федерального бюджета. Такой подход позволяет протестировать новую систему на ограниченном масштабе и избежать сбоев при массовом переходе", - рассказал Немкин РИА Новости.
Со 2 января 2026 года цифровые рубли станут доступны для любых федеральных выплат: пенсий, стипендий, зарплат бюджетников и пособий. При этом традиционные способы расчетов сохранятся, а граждане смогут выбирать удобный вариант получения средств — на карту, наличными или в цифровом формате.
С 2027 года проект распространится и на региональные бюджеты, а также внебюджетные фонды. По словам Немкина, это сделает финансовые потоки более прозрачными и быстрыми, а для граждан откроет новые удобные инструменты управления средствами.
Депутат подчеркнул, что внедрение будет постепенным и добровольным. Автоматического открытия счетов не предусмотрено: цифровой кошелек можно будет завести только по инициативе самого человека. Доступ к средствам обеспечат мобильные приложения банков, а при необходимости цифровые рубли можно будет быстро конвертировать в обычные деньги.
Самые подконтрольные "бараны" - это бюджетники, учителя, которые подтасовывали выборы в школах, силовики эти, которые от бумажного стаканчика... всякие подлизы депутатов и прочие. Вот их и натянут на цифро-рупль. Ну кто за что боролся - тот на то и напоролся. Вы мыло с веревочкой далеко не убирайте, чтоб всегда под рукой было, вдруг понедельник будет неудачный..
Их наверно воровать легче?!
Электронным карманникам. При неудачном "скачке" жертва даже в морду не даст
нацию вычёркивают из мировой ИСТОРИИ. "А был ли мальчик!"
Уже сейчас, при насильном внедрении безналичного рубля, стадо прекрасно контролируется, но там нужны всякие заморочки, вроде судебных решений. Это хоть и формальность, но муторная, напрягает господ чиновников, и они хотят управлять деньгами стада напрямую, по щелчку пальцев - что и обеспечит рупль цифровой!