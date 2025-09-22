В ЦБ рассказали о росте средней зарплаты по России в 2025 году на 15%

Хреново жить в США и ЕС! Ребятки явно в старых агитках остались....

Пока еще не совсем уничтожена связь с тырнетом, мы можем сравнить цены на продуктах в ЕСовских магазах и в РФ. В еврах они не в пользу РФ!

Как принципиальный гражданин СССР привожу сравнение (пусть и пенсионерское):

- молоко 3,2% - 72 копейки, ныне ОТ СТА РУБЛЕЙ!

- беляш 13 коп ныне от 125 РУБЛЕЙ!

- проезд на траНвае (3 копейки) или на трамвае (1990) - 5 копеек.

Очевидно, что разность более 100%

А что по зарплатам?

Зарплаты реально так же взлетели?

Ответ даст персонаж "Геоцентр", который еще два года назад жаловался, что никак не может найти рабочих на 160К! Но мое резюме отклонил "без оснований"...