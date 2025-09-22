В ЦБ рассказали о росте средней зарплаты по России в 2025 году на 15%
Средний уровень зарплат по России в 2025 году растет примерно на 15%, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
"Доходы населения продолжают расти очень быстрыми темпами. Средние зарплаты в прошлом году на 19% в среднем по стране росли, в этом году рост немножко замедлился, но все равно очень высокий: порядка 15% рост средней зарплаты по стране", - приводит его слова ТАСС.
"этот тремор" (очевидно, в каком сфинктере тремор!) НЕ ЗНАЕТ, по какой цене сдают картоху (это отсыл к полугодичной давности) или яблоки фермеры Рязанщины. Фермеры давятся продукцией! Но вывезти ее не могут.Чиновники решают все.
Опять вранье!
Хреново жить в США и ЕС! Ребятки явно в старых агитках остались....
Пока еще не совсем уничтожена связь с тырнетом, мы можем сравнить цены на продуктах в ЕСовских магазах и в РФ. В еврах они не в пользу РФ!
Как принципиальный гражданин СССР привожу сравнение (пусть и пенсионерское):
- молоко 3,2% - 72 копейки, ныне ОТ СТА РУБЛЕЙ!
- беляш 13 коп ныне от 125 РУБЛЕЙ!
- проезд на траНвае (3 копейки) или на трамвае (1990) - 5 копеек.
Очевидно, что разность более 100%
А что по зарплатам?
Зарплаты реально так же взлетели?
Ответ даст персонаж "Геоцентр", который еще два года назад жаловался, что никак не может найти рабочих на 160К! Но мое резюме отклонил "без оснований"...
Для чего эти господа все время бравируют средней зарплатой. Ни в одной капстране нет показателя средней зарплаты. В СССР такой показатель был, но там разница между мин. и мах. зарплатой составлял 1к 5.В современной России эта разница составляет сотни раз. А делается это в целях показухи-вот ведь как население хорошо живет. Но это вранье только раздражает подавляющее большинство населения.
а про цены почему этот тремор не сказал ??