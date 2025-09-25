Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина
Запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, продлят до конца года. Также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Да, есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей - тоже до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - приводит его слова "Интерфакс".
Новак уточнил, что экспорт бензина будет запрещен до конца года для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям.
С 1 марта 2025 года действует эмбарго на экспорт бензинов для непроизводителей. На фоне роста биржевых цен на нефтепродукты правительство ввело запрет для компаний-производителей - на август, а затем продлило на сентябрь. Действующим постановлением непроизводителям не дозволяется поставлять бензин за рубеж вплоть до конца октября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Закон хороший, когда есть комуследить за его выполгением.
Ипполит Матвеевич:"Да уж!!"
Ещё так бывает, когда русские доверяют власть над собой евреям.
Страна которая добывает нефти в год хоть залейся- сотни тысяч тонн.
"Эффктный менегер" либералов во всей красе.
СМИ:
В правительстве России фиксируют нарастающий дефицит предложения на рынке топлива при продаже в розницу. Эта разница покрывается за счет накопленных остатков, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
По словам зампредседателя правительства, в России также в ближайшее время продлят полный запрет экспорта бензина для всех участников рынка. Отдельно в кабмине планируют ввести ограничение на вывоз дизельного топлива для непроизводителей. В правительстве не смогли объяснить причину появления дефицита ГСМ и топлива в стране...
«Безусловно, в штабном режиме министерство энергетики совместно с <...> нефтяными компаниями работают по увеличению и объемов производства, и обеспечению внутреннего рынка. То есть на сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов», – сказал он (цитата по ТАСС)."
То, что, всё в авральном порядке отправляют на экспорт, никто там видимо не замечает.
бывает, когда правительство возглавляют влиятельные евреи.