Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

© KM.RU, Илья Шабардин

Запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, продлят до конца года. Также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да, есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей - тоже до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - приводит его слова "Интерфакс".

Новак уточнил, что экспорт бензина будет запрещен до конца года для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям.

С 1 марта 2025 года действует эмбарго на экспорт бензинов для непроизводителей. На фоне роста биржевых цен на нефтепродукты правительство ввело запрет для компаний-производителей - на август, а затем продлило на сентябрь. Действующим постановлением непроизводителям не дозволяется поставлять бензин за рубеж вплоть до конца октября.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 25.09.2025, 16:49
    Гость: ABCD

    Страна которая добывает нефти в год хоть залейся- сотни тысяч тонн.
    "Эффктный менегер" либералов во всей красе.
    СМИ:
    В правительстве России фиксируют нарастающий дефицит предложения на рынке топлива при продаже в розницу. Эта разница покрывается за счет накопленных остатков, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
    По словам зампредседателя правительства, в России также в ближайшее время продлят полный запрет экспорта бензина для всех участников рынка. Отдельно в кабмине планируют ввести ограничение на вывоз дизельного топлива для непроизводителей. В правительстве не смогли объяснить причину появления дефицита ГСМ и топлива в стране...
    «Безусловно, в штабном режиме министерство энергетики совместно с <...> нефтяными компаниями работают по увеличению и объемов производства, и обеспечению внутреннего рынка. То есть на сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов», – сказал он (цитата по ТАСС)."
    То, что, всё в авральном порядке отправляют на экспорт, никто там видимо не замечает.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
В ЕС и НАТО заявили о нарушении Россией воздушного пространства Эстонии
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин призвал мигрантов не привозить семьи в Россию
Путин предупредил о готовности России ответить на угрозы «не на словах»
Избранное
Общие рекомендации по соблюдению диеты
Бранимир предсказал повторение в России страшных и могучих 90-х
Дельфин исполнил новые песни в Москве
«СерьГа», 1 июня, «16 Тонн»
Россия пошла в идеологическое наступление в Беларуси
Берн Александр Сергеевич о применении искусственного интеллекта
ГРИНДЕРС «Сосед» (интернет-сингл)
Черный Лукич «Ледяные каблуки» (2 CD)
Армейские мифы: российские солдаты не дадут соврать
«Бригадный подряд» нашел способ повышения либидо у женщин в 8 раз
Латвия отбирает у Белоруссии чемпионат мира по хоккею
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации