Власти РФ продлят до конца года запрет на экспорт бензина

16:26 25.09.2025

Запрет на экспорт бензина для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям, продлят до конца года. Также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей до конца года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Да, есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей - тоже до конца года. Это позволит нам дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами", - приводит его слова "Интерфакс".

Новак уточнил, что экспорт бензина будет запрещен до конца года для всех участников, кроме поставок по межправсоглашениям.

С 1 марта 2025 года действует эмбарго на экспорт бензинов для непроизводителей. На фоне роста биржевых цен на нефтепродукты правительство ввело запрет для компаний-производителей - на август, а затем продлило на сентябрь. Действующим постановлением непроизводителям не дозволяется поставлять бензин за рубеж вплоть до конца октября.