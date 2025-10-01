Власти планируют обнулить ввозные пошлины на импортируемый бензин

17:56 1.10.2025

Правительство РФ готовит новые меры для стабилизации внутреннего топливного рынка на фоне снижения производства и перебоев с поставками бензина в ряде регионов. Об этом свидетельствует письмо вице-премьера Александра Новака премьер-министру Михаилу Мишустину от 24 сентября, с которым ознакомился “Коммерсант”.

В документе подчеркивается, что, несмотря на уже действующие меры по защите объектов ТЭК, сохраняются риски ухудшения ситуации с обеспечением страны нефтепродуктами.

Согласно предложениям, на внутренний рынок дополнительно может поступать не менее 350 тыс. тонн бензина и 100 тыс. тонн дизельного топлива в месяц.

Среди ключевых инициатив:

продление запрета на экспорт бензина до конца 2025 года и ограничение вывоза дизтоплива (кроме партий, отправляемых напрямую с НПЗ);

обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура (через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке). Поставки смогут осуществлять только «Роснефть», ННК и ВО «Промсырьеимпорт»;

введение демпфера на импортируемые нефтепродукты, что позволит перераспределять бензин с сибирских НПЗ на запад, обеспечивая баланс в центре страны (около 150 тыс. тонн в месяц).



30 сентября Евразийская экономическая комиссия уже приняла решение обнулить пошлины на ввоз нефтепродуктов до 30 июня 2026 года.

Также предлагается увеличить импорт бензина из Белоруссии: в сентябре поставки составили около 45 тыс. тонн, а при стабильной работе инфраструктуры они могут вырасти до 300 тыс. тонн в месяц.

Еще одна мера — временное разрешение на использование монометиланилина (ММА), присадки для повышения октанового числа. Это позволит увеличить производство высокооктанового бензина класса 5 примерно на 50 тыс. тонн в месяц. Для этого Минэнерго предлагается допустить выпуск топлива с долей ароматических углеводородов до 42%, ММА — до 1% и этанола — до 10%.

Кроме того, Минфин может создать стимулы для использования этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза. По оценкам, это даст прибавку еще около 100 тыс. тонн топлива в месяц.