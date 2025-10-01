Власти планируют обнулить ввозные пошлины на импортируемый бензин

© KM.RU, Илья Шабардин

Правительство РФ готовит новые меры для стабилизации внутреннего топливного рынка на фоне снижения производства и перебоев с поставками бензина в ряде регионов. Об этом свидетельствует письмо вице-премьера Александра Новака премьер-министру Михаилу Мишустину от 24 сентября, с которым ознакомился “Коммерсант”.

В документе подчеркивается, что, несмотря на уже действующие меры по защите объектов ТЭК, сохраняются риски ухудшения ситуации с обеспечением страны нефтепродуктами.

Согласно предложениям, на внутренний рынок дополнительно может поступать не менее 350 тыс. тонн бензина и 100 тыс. тонн дизельного топлива в месяц.

Среди ключевых инициатив:

  • продление запрета на экспорт бензина до конца 2025 года и ограничение вывоза дизтоплива (кроме партий, отправляемых напрямую с НПЗ);
  • обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импорт бензина из Китая, Южной Кореи и Сингапура (через определенные пункты пропуска на Дальнем Востоке). Поставки смогут осуществлять только «Роснефть», ННК и ВО «Промсырьеимпорт»;
  • введение демпфера на импортируемые нефтепродукты, что позволит перераспределять бензин с сибирских НПЗ на запад, обеспечивая баланс в центре страны (около 150 тыс. тонн в месяц).


30 сентября Евразийская экономическая комиссия уже приняла решение обнулить пошлины на ввоз нефтепродуктов до 30 июня 2026 года.

Также предлагается увеличить импорт бензина из Белоруссии: в сентябре поставки составили около 45 тыс. тонн, а при стабильной работе инфраструктуры они могут вырасти до 300 тыс. тонн в месяц.

Еще одна мера — временное разрешение на использование монометиланилина (ММА), присадки для повышения октанового числа. Это позволит увеличить производство высокооктанового бензина класса 5 примерно на 50 тыс. тонн в месяц. Для этого Минэнерго предлагается допустить выпуск топлива с долей ароматических углеводородов до 42%, ММА — до 1% и этанола — до 10%.

Кроме того, Минфин может создать стимулы для использования этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза. По оценкам, это даст прибавку еще около 100 тыс. тонн топлива в месяц.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.10.2025, 22:53
    Гость: ABCD

    35 лет как не задались... пока лепят горбатого, ищут варианты, пробуют разные, ещё лет 30 видимо рассчитывают протянуть.

  3. 01.10.2025, 21:25
    Гость: Gur'evо-Voskresenskoe.Tversk.obl

    Импортный бензин в РФ-это экономично, практично,и безопасно.
    .
    Зачем производить то,что можно купить в пурпурном Сингапуре,или на рынках Шанхая?

  4. 01.10.2025, 21:09
    Гость: Юри_й

    класс, помню мне сталкер доказывал тут как важно защитить местных производителей, потому очень нужны пошлины на ввоз авто из загрницы, а вот на бензин это совсем не нужно, можно бензинчик и заграничный покупать, зачем каких то местных производителей защищать. ну ну

Все комментарии (11)
Выбор читателей
© РИА Новости Михаил Климентьев
Что с идеей «дружбы народов» сегодня не так
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков считает обоснованным предложение о повышении НДС в России
Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс
Выборы-2026: Бойцы СВО рискуют стать «паровозами» для мажоров и блатных
Избранное
Leaves' Eyes «Myths Of Fate» (2СD)
«Калинов мост» дал акварельно-импрессионистический концерт
«Отброшенная в проклятом 1991-м со своих исторических рубежей Россия, превращённая в ничто, в ноль, в пустоту, сегодня контратакует»
Александр Ф. Скляр, 27 октября, Lustra Bar
Alexei Borisov & Jérôme Lorichon & Olga Nosova & Quentin Rollet «Shampanskoye»
Русская кухня пришла в воинские части Самарской области
Аборт мозга «Акустика. Москва 23.03.2023» (компакт-кассета)
Скворцы Степанова «Капибара» (рецензия на клип)
Цыганята и я с Ильича «Паразиты мозга»
«Восстановить украинскую государственность нельзя потому, что местное население не желает этим заниматься»
Повторение – мать учения... вероятных «друзей»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации