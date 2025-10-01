Новак: проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме

© KM.RU, Илья Шабардин

Ситуация на внутреннем рынке топлива находится под контролем правительства, сложности с его наличием в ряде регионов РФ решаются в ручном режиме, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы и обеспечиваем наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - приводит слова Новака "Интерфакс".

Он отметил, что для повышения объемов выпуска бензинов и дизельного топлива сейчас рассматриваются решения об использовании различных химических элементов и присадок.

Вице-премьер также напомнил, что для обеспечения внутреннего рынка моторным топливом правительство приняло решение о запрете экспорта дизеля для непроизводителей, а также о продлении полного запрета на экспорт автомобильного бензина. Оба ограничения будут действовать до конца 2025 года.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.10.2025, 07:28
    Гость: Путник

    Результаты приватизации. Помнится по истории, в Петрограде, торгаши перестали продавать хлеб. Ждали пика цен. В результате революция. Сейчас буржуи безрколонщики начнут требовать от государства субсидий. И, ведь дадут! А, если дать парочке из них лет 15-20 с конфискацией?

  4. 02.10.2025, 05:27
    Гость: А вдруг царю не понравится.

    В путиномике все решается в ручном режиме, т.к. ответственных руководителей умеющих планировать и выстраивать систему управления нет, есть только командиры умеющие отдавать приказы и не несущие ни какой ответственности.

  5. 02.10.2025, 05:21
    Гость: А что вы хотели?

    Капитализм однако сейчас (причем в с феодальным отливом), поэтому бабло превыше всего, будет выгодно от народа совсем избавятся.

Все комментарии (16)
Выбор читателей
© KM.RU
Подорожает все: россияне на пороге очередного удара по кошельку
Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс
Россия не попала в число «первостепенных» стран для гражданской авиации
© KM.RU
Проект бюджета — 2026: налоги повышаются, а финансирование оборонки снижается?
Избранное
«Поиски врагов – это крайне опасная тенденция»: QR-коды разделили врачей и репрессировали малый бизнес
Совместимость и несовместимость растений на грядке: коротко о главном
Оберманекен (Анжей Захарищев фон Брауш и Олемпицка Эрте) «Гостья с Сириуса»
Аборт мозга «Москва. 30.09.2023» (компакт-кассета)
Оргазм Нострадамуса «Панк балдеж по-пионерски. Live in Irkutsk 98»
Виталий Альшанский: «На роль черта меня благословили в церкви»
Как лучше хранить искусственные цветы
«Попытки преодолеть товарную зависимость от иностранных "партнёров" предпринимались ещё в дореволюционной России, однако к особым успехам это не привело»
«СССР не развалился сам собой. Он был разрушен в ходе противостояния и борьбы существовавших на тот момент политических игроков»
Школьные эксперименты будут проводить в VR-очках
«Моральный кодекс», 22 февраля, «Главклуб»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации