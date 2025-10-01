Новак: проблемы с топливом в ряде регионов решаются в ручном режиме
Ситуация на внутреннем рынке топлива находится под контролем правительства, сложности с его наличием в ряде регионов РФ решаются в ручном режиме, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.
"Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом у нас баланс спроса и предложения обеспечен по стране. Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы и обеспечиваем наличие и поставки соответствующих нефтепродуктов", - приводит слова Новака "Интерфакс".
Он отметил, что для повышения объемов выпуска бензинов и дизельного топлива сейчас рассматриваются решения об использовании различных химических элементов и присадок.
Вице-премьер также напомнил, что для обеспечения внутреннего рынка моторным топливом правительство приняло решение о запрете экспорта дизеля для непроизводителей, а также о продлении полного запрета на экспорт автомобильного бензина. Оба ограничения будут действовать до конца 2025 года.
так нельзя
там первопричину ищешь.
Результаты приватизации. Помнится по истории, в Петрограде, торгаши перестали продавать хлеб. Ждали пика цен. В результате революция. Сейчас буржуи безрколонщики начнут требовать от государства субсидий. И, ведь дадут! А, если дать парочке из них лет 15-20 с конфискацией?
В путиномике все решается в ручном режиме, т.к. ответственных руководителей умеющих планировать и выстраивать систему управления нет, есть только командиры умеющие отдавать приказы и не несущие ни какой ответственности.
Капитализм однако сейчас (причем в с феодальным отливом), поэтому бабло превыше всего, будет выгодно от народа совсем избавятся.