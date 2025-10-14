Минфин РФ предложил создать вторую в Сибири игорную зону

Министерство финансов РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Минфин РФ предлагает создать игорную зону в Республике Алтай, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Согласно пояснительной записке, создание игорной зоны в Горном Алтае позволит обеспечить дополнительный стимул для развития региона, увеличить туристические потоки и создать новые рабочие места для жителей республики.

С 2008 года в соседнем с Республикой Алтай Алтайском крае действует игорная зона "Сибирская монета". Эта игорная зона площадью более 2 тыс. га расположена вблизи ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Помимо игорной зоны в Алтайском крае, в РФ еще действуют игорные зоны в Приморском, Краснодарском краях, Крыму и Калининградской области.

  2. 14.10.2025, 17:23
    Гость: А

    в камуфляже туда будут пускать? Или заезд минимум на "Аурусах".И ещё вопрос,пока идёт СВО ,яхт клуб для коррупционеров в Геленджике построили?

  3. 14.10.2025, 17:10
    Гость: Вредняка

    Намечен невероятный экономический прорыв. Китай обеспокоился. Америкосы уже готовы сдаться на милость победителя…
    Это какой дури нужно накуриться, чтобы увидеть «стимулы» в игорном мухлеже? Но других идей нет, отродясь не было и быть не могло у лиц никогда ничего не создававших и всю жизнь паразитировавших на чужом труде и чужих достижениях.

