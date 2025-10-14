Банки раскрыли план создания второй платежной системы

17:39 14.10.2025

Сбербанк, Т-банк и Альфа-банк начали формировать концепцию второй платежной системы, которая станет альтернативой системе «Мир», пишет «Коммерсант» со ссылкой на публикацию РБК. Система сконцентрируется на использовании альтернативных способов оплаты по QR-кодам, биометрии и Bluetooth. Это позволит российским банкам повысить комиссионные доходы и конкурировать за клиентов с маркетплейсами.

Сейчас банки обсуждают два вопроса по концепции: на какой инфраструктуре создать платежную систему (рассматривают технологии «Сбера») и будут ли у нее свои карты. Представитель Сбербанка отметил, что проект должен строиться не на инфраструктуре одного банка, а на лучших наработках участников рынка. Система должна быть независимой как юридически, так и технологически.

8 октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина без энтузиазма отреагировала на идею создать альтернативную платежную систему: «Если участники рынка готовы потратить средства, особенно банки, не на кредитование, а на создание альтернативы — почему нет».

Эксперты относятся к инициативе скептически, ожидая в ближайшей перспективе появления конкуренции с цифровым рублем и международными платежными системами.