Совет ЕС утвердил план отказа от российского газа
Совет Европейского союза утвердил решение о поэтапном прекращении импорта российского газа с 1 января 2026 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС, пишут "Ведомости".
Согласно документу, для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Краткосрочные соглашения, заключённые до 17 июня 2025 года, смогут действовать до 17 июня 2026-го, а долгосрочные — до 1 января 2028 года. При этом вносить изменения в существующие договоры разрешается только для решения технических задач, без увеличения объёмов поставок. Исключения возможны лишь для стран ЕС, не имеющих выхода к морю и пострадавших из-за изменений маршрутов поставок.
Параллельно Совет ЕС одобрил меры, упрощающие импорт газа из альтернативных источников. Для поставок не из России снижаются требования к документам и процедурам оформления. Теперь достаточно получить разрешение уполномоченных органов перед ввозом, тогда как при поставках российского газа на переходном этапе потребуется расширенный пакет данных — включая дату и срок действия контракта, объём закупок и любые изменения в соглашениях.
