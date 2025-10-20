Совет ЕС утвердил план отказа от российского газа

Совет Европейского союза утвердил решение о поэтапном прекращении импорта российского газа с 1 января 2026 года. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета ЕС, пишут "Ведомости".

Согласно документу, для действующих контрактов предусмотрен переходный период. Краткосрочные соглашения, заключённые до 17 июня 2025 года, смогут действовать до 17 июня 2026-го, а долгосрочные — до 1 января 2028 года. При этом вносить изменения в существующие договоры разрешается только для решения технических задач, без увеличения объёмов поставок. Исключения возможны лишь для стран ЕС, не имеющих выхода к морю и пострадавших из-за изменений маршрутов поставок.

Параллельно Совет ЕС одобрил меры, упрощающие импорт газа из альтернативных источников. Для поставок не из России снижаются требования к документам и процедурам оформления. Теперь достаточно получить разрешение уполномоченных органов перед ввозом, тогда как при поставках российского газа на переходном этапе потребуется расширенный пакет данных — включая дату и срок действия контракта, объём закупок и любые изменения в соглашениях.

  1. 20.10.2025, 19:31
    Гость: А мы в СССР!

    На том и стоим. Любые прохиндеи связанные слухами и домыслами нам нипочём.

  2. 20.10.2025, 18:34
    Гость: Эх

    Эти личности даже если и захотят что то сделать для экономики РФ (что уже сродни чуду), то просто не способны ни чего реально полезного сделать. Самое лучшее что они могли бы сделать это не лезть в экономику, но тогда они уже не буду обладать абсолютной властью, а для них это неприемлемо, поэтому он и пытаются залезть во все дырки, все зарегулировать и за всем следить, что бы без их ведома ни чего не происходило.

  3. 20.10.2025, 18:28
    Гость: Москва

    Закупали, закупаете и будете закупать газ из России

  5. 20.10.2025, 17:54
    Гость: к слову

    У тебя одна конфорка, но не одна извилина не пиши глупостей,Юрик.В этом блага для жителей твоей страны нет.

