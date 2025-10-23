Госкомпании КНР приостановили закупки нефти из России из-за санкций

Государственные компании Китая приостановили закупки нефти из России, после того как США ввели санкции против российских компаний «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

Речь идет о китайских госкомпаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil. Они откажутся от морских поставок российских энергоресурсов, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

По данным агентства, «Роснефть» и ЛУКОЙЛ продают большую часть своей нефти в Китай через посредников, а не напрямую. Значительную часть импорта составляют поставки для независимых нефтеперерабатывающих заводов. Они, по мнению опрошенных Reuters трейдеров, могут приостановить закупки нефти из РФ, но будут стремиться к их восстановлению.

Сегодня источники Reuters сообщили, что индийские государственные НПЗ также начали пересматривать контракты, чтобы в них не было прямых поставок из России. При этом источники Bloomberg отмечают, что Индия может полностью отказаться от закупок российской нефти после новых санкций США.

Скоро в школу: как настроить ребенка на учебу
