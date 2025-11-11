Bloomberg: в Европе началась настоящая драка ради активов ЛУКОЙЛа

16:06 11.11.2025

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию на использование НПЗ компании после начала действия санкций.

«Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами ЛУКОЙЛа, особенно после того, как Министерство финансов США отклонило предложение Gunvor о их полном поглощении», — заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.

По его словам, хотя мировые рынки сырой нефти располагают солидным резервом, способным компенсировать любые перебои с поставками, в секторе нефтепереработки ситуация совершенно иная.

Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию, которая позволит активам ЛУКОЙЛа продолжить работу после 21 ноября, что администрация Дональда Трампа уже сделала в других случаях с находящимися под санкциями российскими активами. Однако, если на этот раз продления не будет, это может вызвать резонанс на рынках сырой нефти и топлива, сказано в публикации агентства.

Bloomberg отмечает, что Болгария предприняла шаг к установлению полного контроля над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и сохранить рабочие места. В Финляндии на некоторых АЗС заканчивается топливо. В Румынии, по словам источников, знакомых с ситуацией, могут рассмотреть возможность продления крайнего срока начала действия санкций. Национализация румынских активов ЛУКОЙЛа там рассматривается как крайняя мера, пишет агентство.