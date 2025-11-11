Bloomberg: в Европе началась настоящая драка ради активов ЛУКОЙЛа
В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию на использование НПЗ компании после начала действия санкций.
«Идет настоящая драка вокруг решения вопроса о том, как распорядиться зарубежными активами ЛУКОЙЛа, особенно после того, как Министерство финансов США отклонило предложение Gunvor о их полном поглощении», — заявил глава отдела геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ltd. Ричард Бронз.
По его словам, хотя мировые рынки сырой нефти располагают солидным резервом, способным компенсировать любые перебои с поставками, в секторе нефтепереработки ситуация совершенно иная.
Несколько стран оказывают давление на США, требуя предоставить лицензию, которая позволит активам ЛУКОЙЛа продолжить работу после 21 ноября, что администрация Дональда Трампа уже сделала в других случаях с находящимися под санкциями российскими активами. Однако, если на этот раз продления не будет, это может вызвать резонанс на рынках сырой нефти и топлива, сказано в публикации агентства.
Bloomberg отмечает, что Болгария предприняла шаг к установлению полного контроля над крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом страны, чтобы обеспечить его бесперебойную работу и сохранить рабочие места. В Финляндии на некоторых АЗС заканчивается топливо. В Румынии, по словам источников, знакомых с ситуацией, могут рассмотреть возможность продления крайнего срока начала действия санкций. Национализация румынских активов ЛУКОЙЛа там рассматривается как крайняя мера, пишет агентство.
У нас быстренько поделили западные предприятия. Толку правда мало,наша "элита" ток отжимать и распределять умеет.
Тебя пробирает что-то другое.
Сталкер !
Опять создаёшь красивую панику.
Вчера читал интересную статью о том как Трамп (типа друг вашего самого) очень активно выдавливает любой российский нефтяной бизнес с мировых рынков.
Россияне думали, что агент Краснов - друг в доску, но все его действия направлены как раз на устранение любого российского бизнеса в мире.
Конкретно :
.
- уже отплыли из Венесуэлы танкеры с нефтью в Америку
- идут переговоры о частичном снятии санкций с нефтяного промысла в Иране
- придушен Лукойл и Роснефть
- Саудовская Аравия не только готова заместить российскую нефть в мире, но и открыть спящие месторождения для увеличения продажи.
…
Так что, особо не радуй себя обманчивым оптимизмом.
Дааа прям деруться там за бензоколонки))
Турбопатриотство тут точно подумает как без Лукойла Европа остановится.
И не дойдёт скорее всего, что Лукойл здесь совсем не причём.
В 2008-2010 я жил в Праге и работал в городке Lovosice в Северной Чехии - 60 км от Праги.
На работу ездил на машине каждый день - жил на северном конце города.
В моменте когда выезжал на автостраду из Праги в Дрезден по обе стороны автострады видел заправки Лукойла - их тогда в Чехию впустил бывший президент Земан (тогда чуток про русский).
Их в Чехии было наконец много.
Иногда там заправлялся - выглядели они изнутри немного иначе чем европейские, но служили и приносили пользу.
Чтобы турбопатриотство поняло - эти заправки могут принадлежать кому угодно - от сомалийцев до венесуэльцев - без разницы. Но как только перестанут работать - появится на них спрос, посколько это готовая вещь - входи и заправляй людям баки.
Напрасно тут будут спекуляции на тему - какой Лукойл для Европы незаменительный.
Через пару месяцев все заправки Лукойла найдут новых владельцев и шумок утихнет. А вот Лукойл будет плакать ещё долго и горько.
….
P.S.
Пока писал это пост - подумал - напишу турбоюзерству где в Чехии есть заправки Лукойла.
Влез в интернет и ахнул !
Свежая новость - группа MOL - самая большая Венгерская нефтяная фирма уже успела взять под контроль все 44 заправки Лукойла в Чехии чем сеть их заправок выросла до 192.
…
Скорее всего Орбан решил как-то помочь Лукойлу, хотя не думаю, что это его инициатива.
…
Можно тему закрывать. :-))