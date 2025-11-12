Крупные переводы самому себе по СБП включат в признаки мошеннических

11:26 12.11.2025

Крупные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) включат в признаки мошеннических операций, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости.

"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", - пояснил Уваров.

При этом банки будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.