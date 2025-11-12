Крупные переводы самому себе по СБП включат в признаки мошеннических

Крупные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) включат в признаки мошеннических операций, сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в интервью РИА Новости

"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", - пояснил Уваров.

При этом банки будут учитывать такой перевод, если в этот же день клиент попытается перевести деньги другому человеку, которому в течение полугода не делал никаких переводов.

 

  1. 12.11.2025, 14:03
    Гость: Вот поехал я машину покупать

    Ну-до, ну-до. Машину же это как хлеб купить. Сидишь-сидишь, тут как моча в межушной хлебушек ударила: " а машина-то уже не свежая" и побежал покупать. А между тем: " банки будут учитывать такой перевод, если в ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ клиент попытается перевести деньги другому человеку"

  2. 12.11.2025, 13:02
    Гость: с биноклем на диване

    Держать средства в банке уже давно стало очень опасно и лотореей. Могут вернуть, а могут отнять и никаких прав у вас нет, на якобы "ваши" сбережения.

  3. 12.11.2025, 12:53
    Гость: тоже-врач

    Вот поехал я машину покупать и хочу собрать деньги с разных счетов на одну карту...
    .

    .
    Настоящий смысл этого и ранних новаций: закрыть лазейки для бесплатных переводов, чтобы банки наживались на комиссиях. Заметили, речь идёт только о переводах через СБП. А простые переводы с комиссией банку не ограничиваются. там мошенничества нет!

    Переводы самому себе надо вообще от всех поборов освободить. Вообще, все уродливые явления в нашей жизни внизу появляются как ответ на не менее уродливые ограничения сверху. Вспомните времена , когда у каждого было по 2-3 телефона. Теперь они вынудили нас иметь по 10 карт и чему-то удивляются.

  4. 12.11.2025, 12:25
    Гость: УЖОС!

    "Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги

    ЗАЧЕМ ВЫ РАЗВЕЛИ ЦИФРОВИЗАЦИЮ, ЕСЛИ НЕ МОЖЕТЕ ЗАЩИТИТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ДЕНЬГИ ГРАЖДАН?
    Только умеете всё запрещать, не пущать , блокировать и всёвалить на ХАХЛОВ.

  5. 12.11.2025, 12:13
    Гость: гость

    Нет, мы до последнего не будем признавать, что страну захлестнула эпидемия мошенничества равной, которой еще не было. И не будем начинать непримиримую борьбу с ней как с терроризмом. Вместо этого, мы буем сокращать гражданам длину поводка. Загонять в новые рамки, создавать барьеры и уговаривать дышать через раз. Ага.

