Bloomberg: ЛУКОЙЛ хочет продать международные активы единым пакетом

13:14 19.11.2025

ЛУКОЙЛ считает приоритетным вариант продажи международных активов компании единым пакетом до вступления 13 декабря в силу санкций США. При этом некоторые потенциальные покупатели проявили интерес к приобретению только конкретных активов, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Круг возможных покупателей также может быть ограничен тем, что администрация президента США Дональда Трампа выступает за продажу глобальных активов ЛУКОЙЛа американской компании.

Среди компаний, заинтересованных в покупке активов, — Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) и инвестиционная Carlyle Group, пишет агентство. Оно отмечает, что сложившаяся ситуация увеличивает вероятность двухэтапного процесса продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа, при котором сначала один покупатель, например финансовая компания, покупает их все, а затем перепродает.

США объявили о санкциях против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа 22 октября, после чего ЛУКОЙЛ заявил о намерении продать свои зарубежные активы. Через несколько дней после объявления об американских рестрикциях купить иностранный бизнес российской компании предложил нефтетрейдер Gunvor, однако Минфин США отказался одобрить сделку из-за прошлых связей международной энергетической группы с Россией.