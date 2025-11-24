ЦБ предложил Минэку запретить маркетплейсам ставить разные цены по картам

Центробанк отреагировал на просьбу российских банков и предложил Министерству экономического развития запретить продажу продуктов дочерних банков маркетплейсов на их собственных онлайн-платформах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Банка России Эльвиры Набиуллиной к министру экономразвития Максиму Решетникову.

Продукты дочерних банков, считает Набиуллина, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Глава ЦБ также предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для контроля соблюдения новых правил, пишет РБК.

«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — отмечала ранее Набиуллина.

Минэкономики получило письмо главы Центробанка инициатива прорабатывается, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе министерства.

В ведомстве напомнили, что закон «О платформенной экономике» уже позволяет на уровне правительства устанавливать требования к цене товара на платформах. В Минэкономики считают, что внедрение тех или иных ограничений применительно к скидкам нужно рассматривать комплексно, а эффекты — прогнозировать с учетом последствий для продавцов и покупателей, а также их влияния на всю платформенную экономику.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.11.2025, 17:48
    Гость: Имрек

    Дискриминация видов оплаты явление в международной практике достаточно частое, и особых нареканий не вызывает. Может не надо пытаться бежать впереди паровоза?

  5. 24.11.2025, 16:33
    Гость: Очень странная и подозрительная инициатива ЦБ !

    Нет, не потому, что при капитализме "рынок и конкуренция" сами отрегулируют цены. Ещё в конце XIX века было понята опасность захвата тех или иных рынков монополистами. И тогда, в 1890 г. в США был принят первый антимонопольный закон - Закон Шермана (Sherman Act). В рамках борьбы с монополиями государство, да, может ограничивать их ценообразование как сверху, так и снизу (анти-демпинговые меры).
    Настоящая "идея" ЦБ выглядит именно как анти-демпинговая мера, направленная против каких-то монополистов. Но возникают два вопроса:
    1) Если это мера против монополизма, то почему с ней выступает ЦБ, а не существующая в России Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС)? Борьба с монополизмом - это прямая и единственная её задача. Но ФАС почему-то молчит, и инициатива исходит из другого места.
    2) А кто у нас монополист в marketplace зоне и в интернет торговле в целом? ОЗОН с Wildberies? Но существуют ведь ещё и всякие АВИТО, ЦИАН, ... - кого там только нет? Через интернет торгуют теперь уже все магазины - и продуктовые, и одёжные, и электроники, и аптеки, и банки, и .... Я сам всё время пользуюсь их услугами, причём гораздо чаще, чем ОЗОН-ом и Wildberies. Кто и с каким монополистом затеял эту борьбу? Да ещё и не через ФАС, а через ЦБ ...
    -
    В общем, есть в этой инициативе ЦБ какой-то не очень хороший "душок", что эту борьбу с какими-то монополиями - какими? - затеял какой-то очень "близкий к телу" ЦБ лоббист. Что это за лоббист? И почему ЦБ, в обход ФАС, решил подыграть этому лоббисту?

Все комментарии (33)
