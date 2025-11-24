ЦБ предложил Минэку запретить маркетплейсам ставить разные цены по картам

12:03 24.11.2025

Центробанк отреагировал на просьбу российских банков и предложил Министерству экономического развития запретить продажу продуктов дочерних банков маркетплейсов на их собственных онлайн-платформах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы Банка России Эльвиры Набиуллиной к министру экономразвития Максиму Решетникову.

Продукты дочерних банков, считает Набиуллина, «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Глава ЦБ также предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты и привлечь Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для контроля соблюдения новых правил, пишет РБК.

«Цена не должна быть разной в зависимости от того, какой способ оплаты выбирается. Почему? Потому что цена продукта или услуги — это то, что определяет во многом выбор человека. Если идет манипуляция ценой с помощью каких-то способов оплаты, здесь очень тяжело отследить, чтобы не было злоупотреблений», — отмечала ранее Набиуллина.

Минэкономики получило письмо главы Центробанка инициатива прорабатывается, сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе министерства.

В ведомстве напомнили, что закон «О платформенной экономике» уже позволяет на уровне правительства устанавливать требования к цене товара на платформах. В Минэкономики считают, что внедрение тех или иных ограничений применительно к скидкам нужно рассматривать комплексно, а эффекты — прогнозировать с учетом последствий для продавцов и покупателей, а также их влияния на всю платформенную экономику.