Орбан договорился с Эрдоганом о поставках российского газа через Турцию

Венгрия будет продолжать импортировать российский газ транзитом через Турцию. Анкара предоставила Будапешту гарантии безопасности маршрута, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«От имени Венгрии я благодарю господина президента за гарантию этого маршрута. Подумайте о "Северном потоке". Эта гарантия — серьезное дело»,— приводит слова Орбана «Коммерсант». Он подчеркнул, что с начала года Венгрия импортировала 7,5 млрд куб. м газа по «Турецкому потоку».

3 декабря Совет ЕС достиг предварительного соглашения о поэтапном сокращении импорта российского газа. Полный запрет на импорт СПГ вступит в силу с конца 2026 года, на поставки трубопроводного газа — с осени 2027 года. Венгрия и Словакия планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить план ЕС, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

