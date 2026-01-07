В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров
В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.
Согласно документу, каждые два года — в 2026-м, 2028-м и 2030-м — ВШЭ должна готовить соответствующий доклад, предоставлять его в Минтруд и размещать на сайте вуза, пишет РИА Новости.
Ожидается, что анализ позволит сформировать предложения для повышения социально-экономического положения пожилых людей.
Правительство утвердило стратегию в апреле прошлого года. Работа в рамках ее реализации предполагает:
- укрепление в обществе уважительного отношения к представителям старшего поколения;
- решение задач по охране их здоровья, профилактике и диагностике заболеваний, повышению доступности медпомощи;
- создание условий для реализации личностного потенциала пожилых, развитие для них социальных услуг;
- повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров;
- развитие инфраструктуры для их комфортной и безопасной жизни.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на десять миллионов.
Ну за пожилых теперь точно уже бесполезно будет беспокоится. Пока на них не обращали внимание они как-то выживали. Вставные зубы им недоступны и этом состоит забота о них.
за нищими ?
Дохнут медленно, надо ускорить.
для аферистов и жулья из ЕР?
Не многовато ли?
этот дефект от политики повысил пенсионный возраст и забрал сыновей и внуков на войну он же враг нпарода!-кому сидеть с детьми?