В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров

Пенсионерка © KM.RU, Роман Дорофеев

В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.

Согласно документу, каждые два года — в 2026-м, 2028-м и 2030-м — ВШЭ должна готовить соответствующий доклад, предоставлять его в Минтруд и размещать на сайте вуза, пишет РИА Новости.

Ожидается, что анализ позволит сформировать предложения для повышения социально-экономического положения пожилых людей.

Правительство утвердило стратегию в апреле прошлого года. Работа в рамках ее реализации предполагает:

  • укрепление в обществе уважительного отношения к представителям старшего поколения;
  • решение задач по охране их здоровья, профилактике и диагностике заболеваний, повышению доступности медпомощи;
  • создание условий для реализации личностного потенциала пожилых, развитие для них социальных услуг;
  • повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров;
  • развитие инфраструктуры для их комфортной и безопасной жизни.


Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на десять миллионов.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.01.2026, 22:01
    Гость: ага

    Ну за пожилых теперь точно уже бесполезно будет беспокоится. Пока на них не обращали внимание они как-то выживали. Вставные зубы им недоступны и этом состоит забота о них.

  5. 07.01.2026, 18:09
    Гость: иван степаныч

    этот дефект от политики повысил пенсионный возраст и забрал сыновей и внуков на войну он же враг нпарода!-кому сидеть с детьми?

Все комментарии (23)
Выбор читателей
Медведев жестко высказался о новогоднем обращении президента Финляндии
Венесуэла заявила о начале военной агрессии США
Разрешилась интрига с новым главой Офиса президента Украины
Медведев: спецназу США следовало бы захватить «наркоманов на Банковой»
Избранное
Кинопремьера «Капкан. Судная ночь»: королева обстрелянной бензоколонки
В Санкт-Петербурге начато расследование в отношении владельца компании Redsys Василия Васина
Кинопремьера «Остров пропавших девочек»: дети смотрят на нас свысока и собаки плюют нам вслед
«Ария» устроила воздушный бой в «Госте из царства теней»
Инвестиции. Так ли страшен чёрт, как его малюют?
Претензии на цивилизационное лидерство: зачем Турция вышла из «Стамбульской конвенции» о предотвращении насилия
Влажная среда «Аристократ» (интернет-сингл)
«Запад уже не может диктовать Востоку свою волю. Эпоха его полутысячелетнего господства закончилась»
В сорок лет все только начинается
Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ» и 15 сентября, «16 Тонн»
«Гиена Европы» идет на войну с Россией?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации