14:07 7.01.2026

В России будут анализировать социально-экономическое положение пенсионеров, следует из утвержденного плана реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2036 года.

Согласно документу, каждые два года — в 2026-м, 2028-м и 2030-м — ВШЭ должна готовить соответствующий доклад, предоставлять его в Минтруд и размещать на сайте вуза, пишет РИА Новости.

Ожидается, что анализ позволит сформировать предложения для повышения социально-экономического положения пожилых людей.

Правительство утвердило стратегию в апреле прошлого года. Работа в рамках ее реализации предполагает:

укрепление в обществе уважительного отношения к представителям старшего поколения;

решение задач по охране их здоровья, профилактике и диагностике заболеваний, повышению доступности медпомощи;

создание условий для реализации личностного потенциала пожилых, развитие для них социальных услуг;

повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров;

развитие инфраструктуры для их комфортной и безопасной жизни.



Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщала, что в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на десять миллионов.