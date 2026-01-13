ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением в СМИ о росте цен на продовольственные товары до 30%.
"Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка. Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством", - цитирует заявление пресс-службы ведомства ТАСС.
Там пояснили, что предостережение - это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства.
При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.
Значит, зелебоба с дядей Сэмом вам не надоел!
Чемодан-вокзал-Европа. Мы найдём кем заменить. Азия большая
эти иноагенты со своей правдой.
Ой, и "що теперь будет"? (как говорит братский противник).
Кстати почему бензин дороже штатовского, может потому что там за три дня захватывают все что хотят, а наша "положительная динамика" на фронте за 3 года не смогла восстановить потерянные в 22-м Изюм, Балаклею, Херсон и Киевскую область?
В стране целая москва юристов + 5 млн носителей погон (особая индийская каста бездельников) а толку нет, младенцы мрут, цены растут, квартиры отжимают, рули клинят, обломки падают с неба.
Башни кремля вы точно башни или уже кучи с мухами?
Да пошли вы все вместе в вашим регулированием в сторону роста числа российских миллиардеров из списка журнала Форбс. Это единственная положитеьная динамика ваших Ельцино-Путинских реформ.