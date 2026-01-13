ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен

Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением в СМИ о росте цен на продовольственные товары до 30%.

"Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка. Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством", - цитирует заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

Там пояснили, что предостережение - это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства.

При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.

  4. 13.01.2026, 20:46
    Гость: Бобёр

    Ой, и "що теперь будет"? (как говорит братский противник).
    Кстати почему бензин дороже штатовского, может потому что там за три дня захватывают все что хотят, а наша "положительная динамика" на фронте за 3 года не смогла восстановить потерянные в 22-м Изюм, Балаклею, Херсон и Киевскую область?
    В стране целая москва юристов + 5 млн носителей погон (особая индийская каста бездельников) а толку нет, младенцы мрут, цены растут, квартиры отжимают, рули клинят, обломки падают с неба.
    Башни кремля вы точно башни или уже кучи с мухами?

  5. 13.01.2026, 20:34
    Гость: Надоели !

    Да пошли вы все вместе в вашим регулированием в сторону роста числа российских миллиардеров из списка журнала Форбс. Это единственная положитеьная динамика ваших Ельцино-Путинских реформ.

