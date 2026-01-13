ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о росте цен

19:52 13.01.2026

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предостережение в связи с публичным заявлением в СМИ о росте цен на продовольственные товары до 30%.

"Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты как побуждение к повышению цен участниками рынка. Согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, которые могут привести к установлению или поддержанию цен, запрещены антимонопольным законодательством", - цитирует заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

Там пояснили, что предостережение - это превентивная мера, которая призвана не допустить нарушений антимонопольного законодательства.

При обнаружении признаков противоправного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными компаниями ФАС России незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.