Золото и серебро обновили рекорды на старте торговой недели

Цены на золото и серебро уверенно растут в начале недели, в ходе торгов оба металла обновили исторические максимумы. Золото поднималось выше отметки 5 100 долларов, а серебро — свыше 109 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют биржевые данные.

К 7:57 мск апрельский фьючерс на золото на бирже Comex дорожал на 1,78% по сравнению с предыдущим закрытием и торговался на уровне 5 105,69 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигали нового рекорда — 5 128,85 доллара.

Серебро демонстрировало еще более динамичный рост. Мартовский контракт прибавлял 6,47% и достигал 107,89 доллара за унцию, а в течение торгов цена поднималась до рекордных 109,32 доллара.

Эксперты связывают интерес инвесторов к драгоценным металлам с их статусом защитных активов. Золото традиционно рассматривается как инструмент хеджирования рисков — от инфляционных всплесков и рыночных потрясений до усиления геополитической неопределенности, отмечают аналитики.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.01.2026, 14:47
    Гость: Иван Иванов

    «в особняке депутата Госдумы, члена ЕР генерала МВД Константина Самойлова.»
    +
    А вы не перепутали? Нет в Госдуме депутата с именем Константин Самойлов. Да и 13.5 тонн золота это уровень , ну там Абрамовича или Ротенберга. А с фамилией типа Самойлов или Иванов, не по чину...

  2. 26.01.2026, 13:53
    Гость: Ага

    Если бы только одна Набиуллина. Тут на днях, на Рублевке провели обыск в особняке на Рублевке провели задержание и обыск в особняке депутата Госдумы, члена ЕР генерала МВД Константина Самойлова. Так при обыске конфисковано 23 тонны денежных купюр и 13,5 тонн золота а слитках.Во нахапал!Чтобы вывезти вызывали 8 армейских большегрузных грузовиков. Этого поймали, а сколько таких ещё не попали?

  3. 26.01.2026, 12:43
    Гость: Стесняюсь спросить,

    если зоо лярдов, украденных набиуллиными перевести в золото по тем ценам, это сколько сейчас выйдет?

  4. 26.01.2026, 12:33
    Гость: Иван Иванов

    «Золото и серебро обновили рекорды на старте торговой недели»
    +
    Буржуи говорят, что РФ продала порядка 70% процентов запасов федерального золота
    +
    Ай ,Ай, как же так, продали, а золото вот рекорды бьет. Но с другой стороны у Набиулиной и Силуанова больше опыта, квалификации, информации , им лучше знать, Может завтра золото совсем упадет,
    +
    С другой стороны Китай по буржуйским оценкам закупает золото в глобальны количествах, порядка 1/3 мировых государственных покупок в 2025. Какие то они тупые и экономисты у них тупые, далеко им до Набиулиной и Силуанова.

