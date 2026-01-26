«Золото и серебро обновили рекорды на старте торговой недели»

09:10 26.01.2026

Цены на золото и серебро уверенно растут в начале недели, в ходе торгов оба металла обновили исторические максимумы. Золото поднималось выше отметки 5 100 долларов, а серебро — свыше 109 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют биржевые данные.

К 7:57 мск апрельский фьючерс на золото на бирже Comex дорожал на 1,78% по сравнению с предыдущим закрытием и торговался на уровне 5 105,69 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигали нового рекорда — 5 128,85 доллара.

Серебро демонстрировало еще более динамичный рост. Мартовский контракт прибавлял 6,47% и достигал 107,89 доллара за унцию, а в течение торгов цена поднималась до рекордных 109,32 доллара.

Эксперты связывают интерес инвесторов к драгоценным металлам с их статусом защитных активов. Золото традиционно рассматривается как инструмент хеджирования рисков — от инфляционных всплесков и рыночных потрясений до усиления геополитической неопределенности, отмечают аналитики.