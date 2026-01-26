Золото и серебро обновили рекорды на старте торговой недели
Цены на золото и серебро уверенно растут в начале недели, в ходе торгов оба металла обновили исторические максимумы. Золото поднималось выше отметки 5 100 долларов, а серебро — свыше 109 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют биржевые данные.
К 7:57 мск апрельский фьючерс на золото на бирже Comex дорожал на 1,78% по сравнению с предыдущим закрытием и торговался на уровне 5 105,69 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки достигали нового рекорда — 5 128,85 доллара.
Серебро демонстрировало еще более динамичный рост. Мартовский контракт прибавлял 6,47% и достигал 107,89 доллара за унцию, а в течение торгов цена поднималась до рекордных 109,32 доллара.
Эксперты связывают интерес инвесторов к драгоценным металлам с их статусом защитных активов. Золото традиционно рассматривается как инструмент хеджирования рисков — от инфляционных всплесков и рыночных потрясений до усиления геополитической неопределенности, отмечают аналитики.
«в особняке депутата Госдумы, члена ЕР генерала МВД Константина Самойлова.»
+
А вы не перепутали? Нет в Госдуме депутата с именем Константин Самойлов. Да и 13.5 тонн золота это уровень , ну там Абрамовича или Ротенберга. А с фамилией типа Самойлов или Иванов, не по чину...
Если бы только одна Набиуллина. Тут на днях, на Рублевке провели обыск в особняке на Рублевке провели задержание и обыск в особняке депутата Госдумы, члена ЕР генерала МВД Константина Самойлова. Так при обыске конфисковано 23 тонны денежных купюр и 13,5 тонн золота а слитках.Во нахапал!Чтобы вывезти вызывали 8 армейских большегрузных грузовиков. Этого поймали, а сколько таких ещё не попали?
если зоо лярдов, украденных набиуллиными перевести в золото по тем ценам, это сколько сейчас выйдет?
«Золото и серебро обновили рекорды на старте торговой недели»
+
Буржуи говорят, что РФ продала порядка 70% процентов запасов федерального золота
+
Ай ,Ай, как же так, продали, а золото вот рекорды бьет. Но с другой стороны у Набиулиной и Силуанова больше опыта, квалификации, информации , им лучше знать, Может завтра золото совсем упадет,
+
С другой стороны Китай по буржуйским оценкам закупает золото в глобальны количествах, порядка 1/3 мировых государственных покупок в 2025. Какие то они тупые и экономисты у них тупые, далеко им до Набиулиной и Силуанова.