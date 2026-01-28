Мишустин: Россия должна добиваться экономики высоких зарплат
Россия должна стремиться к экономике высоких зарплат и к равномерному развитию во всех регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.
"Очень важно заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат", - приводит его слова ТАСС.
Мишустин отметил, что для появления в России прорывных разработок нужно активно внедрять инновации в разные сферы жизни страны, чем и занимается ВЭБ.РФ.
"Важно, чтобы развитие страны шло равномерно, чтобы изменения чувствовали жители всех субъектов Российской Федерации, в том числе новых субъектов", - подчеркнул премьер. В этой связи он отметил важность различных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые принимает ВЭБ.РФ.
