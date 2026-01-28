Мишустин: Россия должна добиваться экономики высоких зарплат

Михаил Мишустин © РИА Новости Рамиль Ситдиков

Россия должна стремиться к экономике высоких зарплат и к равномерному развитию во всех регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым.

"Очень важно заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат", - приводит его слова ТАСС.

Мишустин отметил, что для появления в России прорывных разработок нужно активно внедрять инновации в разные сферы жизни страны, чем и занимается ВЭБ.РФ.

"Важно, чтобы развитие страны шло равномерно, чтобы изменения чувствовали жители всех субъектов Российской Федерации, в том числе новых субъектов", - подчеркнул премьер. В этой связи он отметил важность различных мер поддержки для малого и среднего бизнеса, которые принимает ВЭБ.РФ. 

  1. 28.01.2026, 14:52
    Гость: .Штурман

    Самый влиятельный еврей России (после Бен Лазара?), входящий в число 20-и таких же в мире, рулит Россией уже много лет. Вначале он обещал "цыфровизацию" всей страны, после того когда этот пузырь лопнул он начал душить народ и производство налогами и штрафами прикрывая непрофессионализм членов правительства словами "По поручению нашего президента" умалчивая какого президента и в итоге за эти годы экономика топчется на месте показывая результат 1-2% роста что в пределах стат. погрешности. Хотя рост показателей есть, но не у страны, а доходов "российского" олигархата, крупного компрадорского бизнеса и банков кровососов.
    Он еврей и следовательно умный, хитрый, образованный человек и прекрасно знает что при капитализме, где нет плановой экономики, никогда не будет равномерного развития регионов страны и тем более такого же роста зарплат. Зачем ему это вранье непонятно. Он же всегда в тени Главы РФ и реальный рулевой галеры и мог бы сказать правду так как за это ему ничего не будет. Культ личности раздутый СМИ все спишет и даже обман всей страны.

  2. 28.01.2026, 14:46
    Гость: Ежели

    он о "догнать и перегнать Америку по зарплате", то даю вводные: молодой инженер-програмист сразу же из калэджа получает в год $70-90к (1 лимон рублей), а старший инженер $200-250к (3 лимона рублей). Плюс 13 зарплата! Ежелли Мишустин готов платить такие бабки, то флаг ему в руки...значить догнал и перегнал

  4. 28.01.2026, 14:42
    Гость: PS

    Хотя какой противогаз ? Вы и гражданскую оборону про...за 35 лет. Самолетов своих нет , а у всех умных ( с головой предназначенной думать, а не жрать в три горла) есть.

  5. 28.01.2026, 14:39
    Гость: Стесняюсь спросить,

    когда этот четвертый пл влиятельности свинтит к своему дружку чубайсу?

Все комментарии (28)
