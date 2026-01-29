Шереметьево купило активы Домодедово за 66,132 млрд рублей

18:07 29.01.2026

По итогам торгов 29 января новым владельцем активов группы Домодедово стало ООО «Перспектива» - стопроцентная дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево», сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами. Официальное объявление ожидается 30 января.

К торгам допустили двух потенциальных покупателей: «Перспектива» от Шереметьево и АО «Московский международный аэропорт» от Внуково (владелец - Виталий Ванцев, который еще летом 2025 года заявлял о готовности купить актив). Первая попытка продажи 20 января сорвалась - единственного претендента, ИП Евгения Богатого, не допустили.

Лот включал 25 компаний холдинга со стартовой ценой 132,265 млрд рублей. Вторая попытка прошла по схеме публичного предложения в формате голландского аукциона, то есть с понижением стоимости, с шагом снижения в 13,2 млрд рублей (10% от старта) до цены отсечения (минимальная цена предложения) в 66,132 млрд рублей. Итоговая цена - именно эта сумма.

Структура Внуково не стала повышать ставку после отсечени, отметили источники РБК.

По правилам, договор купли-продажи подпишут в течение 5 рабочих дней. При отказе победителя торги аннулируют, задаток 26,453 млрд рублей не вернут. Фактическая передача имущества и оформление права собственности на него должны пройти не позднее 30 календарных дней после оплаты.