Шереметьево купило активы Домодедово за 66,132 млрд рублей
По итогам торгов 29 января новым владельцем активов группы Домодедово стало ООО «Перспектива» - стопроцентная дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево», сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с результатами. Официальное объявление ожидается 30 января.
К торгам допустили двух потенциальных покупателей: «Перспектива» от Шереметьево и АО «Московский международный аэропорт» от Внуково (владелец - Виталий Ванцев, который еще летом 2025 года заявлял о готовности купить актив). Первая попытка продажи 20 января сорвалась - единственного претендента, ИП Евгения Богатого, не допустили.
Лот включал 25 компаний холдинга со стартовой ценой 132,265 млрд рублей. Вторая попытка прошла по схеме публичного предложения в формате голландского аукциона, то есть с понижением стоимости, с шагом снижения в 13,2 млрд рублей (10% от старта) до цены отсечения (минимальная цена предложения) в 66,132 млрд рублей. Итоговая цена - именно эта сумма.
Структура Внуково не стала повышать ставку после отсечени, отметили источники РБК.
По правилам, договор купли-продажи подпишут в течение 5 рабочих дней. При отказе победителя торги аннулируют, задаток 26,453 млрд рублей не вернут. Фактическая передача имущества и оформление права собственности на него должны пройти не позднее 30 календарных дней после оплаты.
Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) впервые 28 января представила за рубежом полностью импортозамещенные самолеты SJ‑100 и Ил‑114‑300 на международной авиавыставке Wings India 2026 в Хайдарабаде.
Представленный в ливрее индийской компании HAL самолет SJ‑100 — это узкофюзеляжный ближнемагистральный лайнер, создаваемый по программе импортозамещения. Он станет новой моделью в семействе Superjet. Поставки 12 таких лайнеров ожидаются в 2026 году.
Ил‑114‑300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил‑114. По данным Росавиации, первые три пассажирских борта этой модели также планируется поставить в 2026 году.
Международная авиационная выставка Wings India проходит с 28 по 31 января.
Лайнеры прибыли в Индию в понедельник. Как сообщил «Ростех», перелет проходил над регионами с разнообразными климатическими и географическими условиями и был выполнен в штатном режиме.
19 января Минпромторг России показал полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет Superjet 100 (SJ-100), собранный по серийной технологии. На пассажирских креслах в нем установлены новые подголовники для дополнительного комфорта. Основные панели и полки интерьера изготовлены казанской компанией «Авиационные интерьеры», а кресла — в подмосковном ОКБ «Аэрокосмические системы». Отмечалось, что самолет будет представлен на международной выставке Wings India 2026.
Вспомним "залоговые аукционы" 90-х...
радуется и надеется на лучшее.Чуть ли не на СОЦИАЛИЗМ. Как же-с. Отобрали у плохого человека, вора, иноагента, который деньги выводил,вернули ГОСУДАРСТВУ, в Роскомимущество.
Результат:просто передадут/продадут другому , хорошему человеку.
Мне пять лет назад ещё один хороший парень говорил:"У меня родственники в...компетентных органах. Говорят ОН всё возвращает назад, ВСЁ.
За что провернули дело с МАКФОЙ непонятно. Тоже забрали по какому-то поводу.
2,5 млрд ФС (3 млрд.$), или 228 млрд руплей по сегодняшнему курсу, за 1/4 аэропорта!
Не нравится сравнение с Хитроу?
Сравните с совсем нищебродским складом!
Склад на Можайском шоссе
МО, Город Одинцово ш. Можайское, 131Бк4
Одинцово
Высота: 6.0
Площадь: 7 288 м2
Этажность: 1
есть арендатор : ДА
высокие потолки : 7
Производственно-складской комплекс площадью 7300 м2 расположен на земельном участке 1,3 га. ВРИ участка: под производство, склад.
399 600 000 ₽
...
Новый передел собственности, под постоянные вопли о патриотизме?
Около десяти лет назад военный аэродром Кубинка всерьёз продавался какому-то крутому бизьнесьмену с азербайджанской фамилией. В самый последний момент "у кого-то" здравый смысл проснулся (с чего? непонятно).
А в ранние девяностые и Чкаловский качался, и почти "уехал" из государева реестра.
Так что, пляски с какими-то там UUDD, ..EE, ..WW - не более, как спор "хозяйствующих субъектов", а прочим и знать необязательно.