Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары

12:06 11.02.2026

Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) выступило с инициативой ввести единую ставку НДС в 22% на иностранные товары с 1 января 2027 года. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, выступая в комитете Госдумы по промышленной политике.

Это предложение является альтернативой более постепенному плану, разработанному Минфином, пишет "Интерфакс". Согласно проекту Минфина, налог для иностранных товаров должен повышаться постепенно: с 5% в 2027 году до 10% в 2028, 15% в 2029 и лишь к 2030 году достигнуть 20%.

Цель инициативы Минпромторга - создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных продавцов.

Кроме этого, Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг также работает над корректировкой системы трансграничной электронной торговли и стремится уравнять комиссии, взимаемые маркетплейсами с отечественных и иностранных продавцов.