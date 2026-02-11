Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС на иностранные товары
Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) выступило с инициативой ввести единую ставку НДС в 22% на иностранные товары с 1 января 2027 года. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов, выступая в комитете Госдумы по промышленной политике.
Это предложение является альтернативой более постепенному плану, разработанному Минфином, пишет "Интерфакс". Согласно проекту Минфина, налог для иностранных товаров должен повышаться постепенно: с 5% в 2027 году до 10% в 2028, 15% в 2029 и лишь к 2030 году достигнуть 20%.
Цель инициативы Минпромторга - создать равные конкурентные условия для российских и зарубежных продавцов.
Кроме этого, Антон Алиханов сообщил, что Минпромторг также работает над корректировкой системы трансграничной электронной торговли и стремится уравнять комиссии, взимаемые маркетплейсами с отечественных и иностранных продавцов.
надеются просуществовать до 1 января?
Они такое состряпали в стране под девизом "бабло превыше всего и воруй,пока живой",что завели страну в трясину. Буквально.Там умных нет ,но критически велик % жадных и глупых.ПС: Одно то,что сидят-рулят(как бы?) глубокие пенсы и актёры -спортсмэны- яркий тому пример.
Вчера котов душили, душили, Душили, душили, душили, душили...
"не иностранных" нет.
для голосования тоже вырастут, они ведь импортные?