США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоресурсов РФ

07:55 13.02.2026

США планируют обсудить с Венгрией и Словакией уменьшение зависимости от российских энергоносителей. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам перед своей поездкой на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Рубио не раскрыл подробности, но сказал, что будут обсуждаться "конкретные шаги". Также, вероятно, на полях конференции он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

Мюнхенская конференция проходит в этом году на фоне доклада, который анализирует международные отношения. В докладе говорится о том, как изменилось всё после того, как Дональд Трамп снова стал президентом США.

Напомним, что ранее Европейский союз принял решение прекратить закупки российского СПГ к 2027 году, а трубопроводный газ - к сентябрю текущего года. Это решение вызвало протест со стороны Венгрии и Словакии. Будапешт уже оспорил решение в суде ЕС.