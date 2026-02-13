США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от энергоресурсов РФ
США планируют обсудить с Венгрией и Словакией уменьшение зависимости от российских энергоносителей. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио журналистам перед своей поездкой на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
Рубио не раскрыл подробности, но сказал, что будут обсуждаться "конкретные шаги". Также, вероятно, на полях конференции он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято.
Мюнхенская конференция проходит в этом году на фоне доклада, который анализирует международные отношения. В докладе говорится о том, как изменилось всё после того, как Дональд Трамп снова стал президентом США.
Напомним, что ранее Европейский союз принял решение прекратить закупки российского СПГ к 2027 году, а трубопроводный газ - к сентябрю текущего года. Это решение вызвало протест со стороны Венгрии и Словакии. Будапешт уже оспорил решение в суде ЕС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вот вам результат контактов России с США. Прав бы Лавров, когда сказал, что перспектив сотрудничества между двумя странами практически нет. Главное чтобы эти слова в реальные дела вылились. В этом мире выживают только хищники.
И где план развития российской экономики исключающий нефтяную иглу и пятилетки для его реализации?! + орган планирования по образцу имперского КЕПСа, переименованного в 1926 в Госплан?!
Задаром что-ли обнимать должен был. Если бы обнимал Лоллобриджиду, может и скидку бы дал, а так ….
Сейчас я смеюсь над собой. Потому что только сейчас до меня дошло, что после Анкориджа Трамп действует как Рейган.
У Трампа сейчас выборы в конгресс!!!! Вот бы нашему "обманули" выступить с заявлением, мол, нас обманули, Трамп нас обманул (вот именно так и сказать, Трамп), и мы должны пересмотреть "дух Анкориджа" и вернуться в точку ноль. Вот тут Трамп пусть попляшет объяснять такой внешнеполитический провал.