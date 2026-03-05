Песков назвал «только предложением» идею Путина об уходе с рынка газа ЕС

14:35 5.03.2026

Слова президента России Владимира Путина о том, что российской стороне может быть выгоднее уйти с рынка газа ЕС, пока являются только предложением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему», — приводит слова Пескова РБК.

Пресс-секретарь президента отметил, что «заявление Путина все хорошо слышали». «Американцы предлагают дорогой товар, у нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность, поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам», — сказал он.

Накануне российский президент заявил, что «может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок» и уйти на те рынки, которые открываются. Этот вопрос глава государства поручил проработать правительству, отметив, что пока речь идет о «мыслях вслух».