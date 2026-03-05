Песков назвал «только предложением» идею Путина об уходе с рынка газа ЕС
Слова президента России Владимира Путина о том, что российской стороне может быть выгоднее уйти с рынка газа ЕС, пока являются только предложением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему», — приводит слова Пескова РБК.
Пресс-секретарь президента отметил, что «заявление Путина все хорошо слышали». «Американцы предлагают дорогой товар, у нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность, поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам», — сказал он.
Накануне российский президент заявил, что «может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок» и уйти на те рынки, которые открываются. Этот вопрос глава государства поручил проработать правительству, отметив, что пока речь идет о «мыслях вслух».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нет.
Та-ак.. Успокойтесь всё, пока ещё не конец света.
Вам правду сказали. Ну, не сошёлся свет клином на Европе.
Предложения, они есть..
И всё правда, вопрос изучается. И даже, пожалуй, прорабатывается.. :-)
Тут же не только деньги, а расклад сил в разных регионах планеты... То есть политика тоже есть..
Ну, надоел прямо.. Где ты, твой майдан и где Россия.. :-)
чем юань хуже евро?
Чего мямлить? Трампонище кидает туда-сюда понты как автомат,почему нашему маленька незя? :)