Песков назвал «только предложением» идею Путина об уходе с рынка газа ЕС

Стоп-кадр видео

Слова президента России Владимира Путина о том, что российской стороне может быть выгоднее уйти с рынка газа ЕС, пока являются только предложением, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему», — приводит слова Пескова РБК.  

Пресс-секретарь президента отметил, что «заявление Путина все хорошо слышали». «Американцы предлагают дорогой товар, у нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность, поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам», — сказал он.

Накануне российский президент заявил, что «может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок» и уйти на те рынки, которые открываются. Этот вопрос глава государства поручил проработать правительству, отметив, что пока речь идет о «мыслях вслух».

 

  2. 05.03.2026, 23:00
    Гость: Да

    Та-ак.. Успокойтесь всё, пока ещё не конец света.

    Вам правду сказали. Ну, не сошёлся свет клином на Европе.

    Предложения, они есть..

    И всё правда, вопрос изучается. И даже, пожалуй, прорабатывается.. :-)

    Тут же не только деньги, а расклад сил в разных регионах планеты... То есть политика тоже есть..

  5. 05.03.2026, 20:02
    Гость: Nic

    Чего мямлить? Трампонище кидает туда-сюда понты как автомат,почему нашему маленька незя? :)

Все комментарии (29)
Вадим Степанцов и ансамбль Bueno Caminante Big-Band, 25 августа, «Рюмочная Зюзино»
