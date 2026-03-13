США временно разрешили продажу российской нефти с танкеров

08:58 13.03.2026

Министерство финансов США временно разрешило операции по продаже и поставке российской нефти и нефтепродуктов, которые уже были загружены на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Соответствующую генеральную лицензию выдало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Документ позволяет проводить все необходимые сделки, связанные с продажей, транспортировкой и разгрузкой такой нефти. При этом разрешение носит временный характер и будет действовать до 11 апреля 2026 года.

Лицензия не распространяется на любые операции, связанные с Ираном, его правительством, а также товарами и услугами иранского происхождения.

Глава Минфина США Скотт Бессент пояснил, что мера направлена на поддержку стабильности мирового энергетического рынка. По его словам, речь идет только о партиях нефти, которые уже находятся в пути, поэтому решение не должно принести значительной финансовой выгоды российскому правительству.

Необходимость таких шагов объясняется напряженной ситуацией на энергетических рынках. Конфликт на Ближнем Востоке и ограничения движения через Ормузский пролив вызвали перебои в поставках нефти и рост цен на топливо.

На фоне этих событий Вашингтон ранее также разрешил Индии в течение ограниченного времени закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море. Одновременно американские власти обсуждают возможные дополнительные меры для стабилизации мирового нефтяного рынка.