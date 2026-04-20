Путин ввел эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в Россию. 

Согласно документу, отсрочка уплаты НДС при импорте товаров в Россию составит до трех месяцев и будет беспроцентной, пишет РБК.

В указе глава государства определил перечень требований к компаниям, которые смогут получить отсрочку по уплате НДС при импорте товаров.

«Участниками эксперимента признаются юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, включены в реестр уполномоченных экономических операторов и (или) в перечень системообразующих организаций российской экономики и в отношении которых принято решение о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость», — говорится в документе.

В указе речь идет об НДС, взимаемом таможенными органами. Соответственно, это только импорт из стран, не относящихся к ЕАЭС (при ввозе из ЕАЭС НДС уплачивается в налоговую). Сейчас при таком ввозе с целью выпуска для внутреннего потребления налог уплачивается в полном объеме авансовым платежом — до предоставления таможенной декларации, то есть у импортера на лицевом счете должна быть достаточная для уплаты НДС сумма.

В дальнейшем уплаченный на таможне НДС можно принять к вычету, но для этого импортер должен быть плательщиком обычного НДС (по стандартным ставкам).

Эксперимент позволит уплачивать ввозной НДС в пределах трех месяцев с даты выпуска товаров для внутреннего потребления. Импортеры, которые примут участие в нем, должны работать на общей системе налогообложения (ОСНО), то есть быть плательщиками внутреннего НДС. Кроме того, последующая продажа товаров, в отношении которых предоставлена отсрочка, должна осуществляться либо физлицам, не являющимся ИП, либо организациям на ОСНО.

Заявление на участие в эксперименте подается в Федеральную таможенную службу (ФТС) в электронном виде не позднее 15 июня 2027 года.

Выбор читателей
Иностранные рабочие © KM.RU, Илья Шабардин
«Демографическая зависимость» России от Центральной Азии
Валентина Терешкова вновь идет на выборы в Госдуму
© KM.RU, Петр Чайников
Россия многонациональная и Россия национальная: какая из них в действительности более неустойчива?
Стоп-кадр из видеотрансляции
Шойгу предупредил Финляндию и Прибалтику о праве РФ на самооборону
Избранное
«В Бахмуте русский дух и русская ярость оказались сильнее смрадного бандеровского духа»
Morbidity, Evilgod и Gades «XXV in Grindcore. Live Split»
АГ Фест, 11 ноября, «Высоцкий»
Sowie «Ten Love Versions»
Военная Голгофа Юрия Никулина
Лучший самый день «Короткие номера»
ДМЦ «Белая черемуха» (ЕР)
«Новый 37-й»: учителей начинают увольнять за цитирование стихов Хармса и Введенского
«Технологии дистанционно-электронной "коррекции" результатов голосования опробованы на практике - эффект ошеломителен»
FIEND «Live At Hellscream Keep» (интернет-альбом)
СерьГа feat. Алиса Вокс «Все будет хорошо» (интернет-сингл)
