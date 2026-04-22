ЕК намерена принять 20-й пакет санкций без запрета на перевозку нефти РФ

Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент - запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде. 

"Еврокомиссия внесла на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза предложение принять 20-й пакет санкций в отношении России, исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти (европейскими перевозчиками) и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование", - сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

Плановое заседание Комитета постоянных представителей 27 стран ЕС, на который вынесен этот вопрос и утверждение €90 млрд для Украины проходит в среду в Брюсселе.

Европейский бизнес, занимающийся танкерными перевозками, несет сейчас огромные убытки в связи с блокированием судов в Ормузксом проливе или на подходах к нему. Заслуживающей доверия статистики этих потерь пока нет.

Запрет перевозок российской нефти был центральным элементом 20-го пакета санкций, который Еврокомиссия озвучила в январе 2026 года, пообещав принять его к 24 февраля 2026 года. Это не получилось, поскольку санкционный пакет был заблокирован Венгрией и Словакией наряду с финансированием Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы.

  1. 23.04.2026, 00:33
    Гость: Юри_й

    В ес импотенты, а мы тогда кто? Расскажешь в чем гордость и крутость продавать нефть тем чьим оружием наших солдат убивают? ...

  2. 22.04.2026, 22:34
    Гость: Пакет санкций без

    запрета нефти это как брачная ночь без невесты. Впрочем, для импотентов из ЕС этот вариант приемлем

  4. 22.04.2026, 20:38
    Гость: Юри_й

    Ну так это их право считать, что не так,хотят считают, хотят не считают, откуда ура патриоты взяли, что все должны думать как они?

Все комментарии (18)
