ЕК намерена принять 20-й пакет санкций без запрета на перевозку нефти РФ
Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент - запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде.
"Еврокомиссия внесла на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза предложение принять 20-й пакет санкций в отношении России, исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти (европейскими перевозчиками) и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование", - сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.
Плановое заседание Комитета постоянных представителей 27 стран ЕС, на который вынесен этот вопрос и утверждение €90 млрд для Украины проходит в среду в Брюсселе.
Европейский бизнес, занимающийся танкерными перевозками, несет сейчас огромные убытки в связи с блокированием судов в Ормузксом проливе или на подходах к нему. Заслуживающей доверия статистики этих потерь пока нет.
Запрет перевозок российской нефти был центральным элементом 20-го пакета санкций, который Еврокомиссия озвучила в январе 2026 года, пообещав принять его к 24 февраля 2026 года. Это не получилось, поскольку санкционный пакет был заблокирован Венгрией и Словакией наряду с финансированием Украины на €90 млрд на 2026-2027 годы.
