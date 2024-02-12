RBE: как стать опытным hr-специалистом и построить карьеру в рекрутменте

14:44 12.02.2024

Рекрутмент — это как зачетка в университете.

Сначала вы работаете на профессионализм и зарабатываете имя, потом ваше имя работает на вас. Вы можете уйти из найма и построить карьеру на фрилансе или же остаться в компании и дорасти до кресла руководителя. Какие скиллы и опыт вам понадобятся, компания RBE расскажет в статье.

Как может выглядеть карьера рекрутера?

Развиваться в рекрутменте можно двумя способами:

Расти вширь — занимать одну и ту же должность, при этом усиливать компетенции и со временем выходить на фриланс.

Расти вверх — двигаться по карьерной лестнице от младшего рекрутера до CEO (генерального директора компании).

Первый вариант подходит для новичков. Рекрутмент не ограничивается просмотром резюме на HeadHunter и кнопками “пригласить” и “отказать”. Если вы пришли в профессию недавно, старайтесь освоить все направления: массовый и точечный подбор, IT-подбор, хантинг.

Когда вы освоите эти навыки, вам откроются двери фриланса. И здесь вам будут доступны три варианта развития:

Брать проектные работы — выполнять те же функции, что и на основной работе.

Стать карьерным консультантом b2c — обучать начинающих рекрутеров.

Стать консультантом для бизнеса — давать экспертную оценку и помогать штатным сотрудникам в сложном подборе кандидатов.

Финальной точкой фриланса может стать открытие кадрового агентства. Направление, специфику и формат вы выбираете сами, исходя из того, что вам более по душе.

Еще один вариант карьерного пика в горизонтальном развитии — уход в HR-tech. Тогда вы будете выступать в качестве эксперта на мероприятиях, вебинарах и форумах. Вашей задачей станет непрерывное обучение, освоение новых практик и поиск авторских методик по подбору персонала в той или иной нише.

Второй вариант подходит также новичкам и матерым сотрудникам, которые ставят себе цель добиться высокой должности. Если вам ближе вариант вертикальной карьеры, путь до высшей должности, а именно, до кресла генерального директора, займет примерно 9 ступеней. Самое сложное здесь — выбраться из “рядовых” сотрудников и попасть в управляющий менеджмент.

Какие hard skills нужны для успешной карьеры рекрутера

Неважно, какой вектор развития вы выбрали. Чтобы добиться успехов в рекрутменте, сначала вы должны прокачать базу.

Чек-лист: что должен уметь продвинутый рекрутер.

Знать разные инструменты подбора.

Владеть техниками, которые помогают отсеивать неподходящих кандидатов.

Уметь общаться с людьми не по скриптам.

Разбираться в вакансиях — например, если речь идет о поиске маркетолога в SMM, вы должны знать, чем занимается этот человек, какую ценность несет компании и какой у него должен быть бэкграунд.

Анализировать работу — в рекрутменте тоже есть своя аналитика: воронки, метрики, сроки закрытия вакансии, стоимость подбора.

Для более “сильных” рекрутеров hard skills на этом не заканчиваются. Например, руководителям необходимо уметь выстраивать стратегии, управлять командой и развивать бренд работодателя. Если вы находитесь в начале пути, не беритесь сразу за стратегии и команды. Осваивайте азы постепенно — идите по списку скиллов в том порядке, который мы вам перечислили.

Интеллект+эмпатия=успех

Теперь поговорим о soft skills — личностных качествах, которые нужны рекрутеру.

Эмоциональный интеллект.

Это способность контролировать свои эмоции и распознавать чувства других людей. На собеседованиях, в личных беседах и рабочих спорах рекрутер должен занимать независимую позицию. Его задача — понять мотивы и намерения собеседника и сделать адекватные выводы.

Коммуникабельность.

У рекрутера должен быть “подвешен язык”. Специалист ответственен за переговоры, презентации и разрешение конфликтов — без грамотной речи, экстравертности и умения давать конструктивную критику развиваться в рекрутменте будет сложно.

Лидерские качества.

Это качество, как и стремление развиваться, больше подходит для тех, кто ставит перед собой амбициозные цели — выйти в топ-менеджмент или найти себя во фрилансе.

Навыки коучинга.

Модное направление 2024 года. В компаниях рекрутер играет роль не только специалиста по подбору, но и наставника, коуча и местного психолога. Поэтому смело добавляйте в ваш soft skills эмпатию и гибкость. Только когда вы научитесь слышать людей, сопереживать им и идти навстречу — в будущем вы сможете эффективно управлять командой.

В рекрутменте можно построить успешную карьеру — главное, определиться с направлением развития и отдать все силы на освоение профессиональных качеств и личностных черт. Обучайтесь, практикуйтесь и выходите на новый уровень!