ФАС – экспертам: О российской экономике, как о покойнике – говорить либо хорошо, либо никак

Продукты питания © KM.RU, Илья Шабардин

Антимонопольщики усмотрели признаки сговора в предположении об увеличении стоимости базовых продуктов на 30%. Некоторые эксперты полагают, что подобные действия можно рассматривать как элемент цензуры

20 мая основатель и гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков озвучил в беседе с представителями отечественных СМИ свой прогноз относительно цен на продукты питания. В ходе разговора он, в частности, допустил в ближайшем их рост на базовые продукты в диапазоне 10−30%, поскольку официальный уровень инфляции в стране занижен, а прошлогоднее ослабление курса рубля и острый дефицит на рынке труда и высокие процентные ставки не могут не отразиться на стоимости товаров.

На этот прогноз оперативно отреагировала Федеральная антимонопольная служба, выписав его автору предостережение.

Антимонопольщики подчеркнули, что подобные публичные заявления о возможном росте цен могут «быть восприняты как побуждение к их повышению участниками рынка, а также спровоцировать ажиотажный спрос со стороны потребителей».

На первый взгляд все выглядит так, словно регуляторы отрабатывают некий негласный запрет на публикацию всяких экономических прогнозов, несущих в себе хоть какой-то негатив.

Так ли это?

Глава Союза предпринимателей и арендаторов, экономист Андрей Бунич:

— Если в своем прогнозе эксперт ссылается на какие-то неизвестные широкой публике данные о, скажем, достаточности или недостаточности товарных запасов, о какой-то конъюнктуре, которая неизвестна неспециалистам, — это одно.

Эту информацию как раз не следует скрывать. Но если он апеллирует в своих прогнозах к изменениям курса рубля годичной, а если быть точным, то двухгодичной давности, то это уже не новая информация.

Это уже всем известно, пусть и довольно проблематично, а значит, ссылаться на это нельзя, это не имеет под собой никаких оснований. Тогда, действительно, это можно расценивать как попытку манипулирования рынком.

А если так, то ФАС тут, собственно, действует в рамках своих полномочий. Впоследствии возможно даже подключение и правоохранительных органов, которые могут проверить наличие умысла или определить признаки картельного сговора.

— Можно ли тогда предположить, что обратные высказывания о том, что у нас все хорошо, а цены не растут (а тем временем, предположим, куриные яйца взлетают в цене чуть ли не вдвое), тоже «воздействуют на рынок», вводя потребителей в заблуждение? Почему в этом случае ФАС хранит гордое молчание и не выписывает предупреждений их авторам?

— Есть государственные органы, в задачу которых входит обеспечение ценовой стабильности. Понятно, что этим можно злоупотреблять, но нельзя же полностью исключать какие-то прогнозы.

И это совершенно не значит, что их авторов надо сразу хватать и куда-то там привлекать, хотя, что греха таить, у госорганов всегда есть определенный крен в сторону преувеличения стабильности. Но это не только чисто российская проблема, госорганы и у нас, и за рубежом функционируют примерно одинаково.

Экс-замминистра сельского хоз-ва и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод:

— Инфляцию никто не отменял, а значит, цены так или иначе расти будут. Понятно, что продовольственная инфляцию всегда несколько выше, чем непродовольственная. Но любые разговоры о степени роста цен является мощнейшим вербальным фактором воздействия на них. В таких условиях выглядело бы корректным рассуждение, что инфляция, действительно, есть, и означает она разводнение, т.е. увеличение масштаба, цен.

Насколько они вырастут, зависит от сочетания многих причин, но называть четкие определенные границы все-таки некорректно. Это действительно может создать ажиотаж среди непрофессионалов рынка просто потому, что «так один умный человек сказал». Так что с прогнозами надо быть очень осторожным.

— В ближайшей перспективе можно ожидать увеличения числа попыток подобных вербальных атак на наш внутренний рынок?

— Скорее всего да. Потому что ценовое напряжение есть всегда — продавцы хотят продать подороже, а покупатели приобрести подешевле. Но продавцам сейчас очень трудно бывает продавить повышение стоимости своих товаров до желаемого уровня.

В таком случае нередко используется откровенно криминальный метод — провоцируется ажиотаж путем вбрасывания слухов. Но таким образом задирать масштабы цен может выйти самому производителю боком — с учетом существенного разнобоя в доходах нашего населения это может вылиться в уменьшение объемов приобретения.

Гендиректор Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев:

— На мой личный взгляд, подобные действия антимонопольщиков можно рассматривать как элемент цензуры. С одной стороны, ФАС можно понять — наверное, у нее есть формальное или неформальное указание сверху «не раскачивать лодку».

Но, с другой стороны, цены вполне очевидно будут расти. Насколько — зависит от расчетов, однако все указывает на то, что 1−2% этот рост не ограничится, и я допускаю, что какие-то товары вполне могут подорожать и на те же 10−30%.

Очевидно, антимонопольщики, не в силах бороться с нашими монополистами, о которых все знают, но предпочитают не говорить, выбрали для себя безопасный путь — затыкание ртов экспертам. Такими темпами мы рискуем прийти к тому, что вообще никаких прогнозов нельзя будет делать. Ведь даже если конкретный эксперт ошибся в своем прогнозе, никто и ничто, по идее, не должно мешать ему высказывать собственную точку зрения.

— Логично ли тогда предполагать, что в ближайшем будущем мы увидим усиление этого запретительного тренда на экономические прогнозы, не совпадающие с прогнозами госорганов?

— Предположить, конечно, можно. У нас в России, конечно, не прецедентное право, как, скажем в Великобритании, но когда мы в свое время делали обзор судебной практики по спорам предпринимателей с госорганами, мы увидели, что в ряде регионов по однотипным случаям стоило только одному суду вынести решение, то и все остальные суды стали выносить такие же.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин:

— С одной стороны, ФАС действительно следит и за тарифами, и за ценами, и за рекламой, и за много чем еще, так что в принципе имеет право выносить предупреждение.

Но с другой стороны выходит, что о российской экономике, фигурально выражаясь, можно говорить либо хорошо, либо никак.

— Прогноз о росте цен на 10−30%, в основу которого положены факторы изменения курса рубля, наличие острого дефицита на рынке труда и высокие процентные ставки на фоне заниженного уровня официальной инфляции является голословным или нет?

— По идее, продукты российского производства подорожать так сильно не должны. У нас высокие урожаи должны привести наоборот к сезонному удешевления на те же овощи. Плюс запрет на экспорт некоторых категорий товаров.

Другое дело, что приключившиеся в начале мая заморозки привели к введению чрезвычайного положения в ряде регионов. В связи с этим есть прогнозы по некоторым областям о падении будущего урожая на 40−80%. В принципе, в других областях все нормально, так что дефицита на рынке не ожидается.

Источник: Свободная Пресса
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.05.2024, 16:17
    Гость: ага

    как стоимость проезда в общественном транспорте на 20 % чинушиподнимают, так это фас в упор не замечает.
    как кто то озвучил факты, так сразу предупреждение.

  2. 24.05.2024, 16:16
    Гость: Старый

    Вы не пробовали "цену" продаваемых продуктов по вашему же курсу бакса пересчитывать, а потом сравнивать получившееся с соседями? Гамадрилы вы алчные, допрыгаетесь скоро со своими "увеличениями".

  3. 24.05.2024, 15:47
    Гость: Viktor

    Второе. Накормить страну, одеть,обуть, дать крышу - для России очень даже выполнимая задача . Только нет людей, которые хотели бы это сделать. Вы же видите на примере министерства обороны, генералы воют, но в первую очередь не забывают себя любимых. Сегодня 2024 год, в стране китайские автомобили все заполонили. Почему бы не найти человека в России, которому поставить задачу и глядишь в 2034 году все автомобили будут российскими? А там глядишь и все сельхозпродукты буду российскими

  4. 24.05.2024, 15:40
    Гость: Viktor

    Инфляцию никто не отменял ??? Почему в советском союзе не было инфляции? Поэтому не надо исповедовать ошибочные теории. У нас были идиоты типа Гайдара и Чубайса, которые привели страну на грань выживания. Это первое

  5. 24.05.2024, 15:37
    Гость: Был рубль лучше доллара!!!

    Были такие благословенные времена когда Русь была под надёжной неусыпной защитой Золотой Орды. Вот наш идеал, вот к чему мы неуклонно идём!

Все комментарии (18)
Выбор читателей
Священник упрекнул белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа»
© KM.RU, Илья Шабардин
«Решения по прожиточному минимуму и минимальной оплате труда — это чистой воды обман»
Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку
Эбрахим Раиси
Иран подтвердил гибель президента Ирана Эбрахима Раиси
Избранное
«Несчастный случай» написал на ламповом концерте со зрителями песню об Олимпиаде в Пекине
Lюstra Bar осветил путь «Моральному кодексу»
«40 лет назад мы, СССР и Китай, были социалистическими странами. Китай использовал наследство социализма правильно, а мы неправильно»
Валерий Сюткин и «Light JAZZ», 4 декабря, ММДМ
«Моральный кодекс», 17 июля, Зеленый театр ВДНХ
«За какие ценностные установки могла бы сегодня Россия побороться? Вряд ли стоит становиться "Третьим Римом", пытаясь объединить под своим началом весь христианский мир»
Антон Горбунов «04.04»
Ocean Hills «Santa Monica»
«Хотя далеко не все наши граждане могли позволить себе отдых в Западной Европе или даже Турции, но всё равно - в массовом сознании Запада мы уже не считаемся бедной нацией»
QUEENtet Сергея Мазаева, 21 января, «Академ Джаз Клуб»
«Парламент Чечни предложил запретить в СМИ упоминания национальности преступников. Есть ли у преступника национальность?»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации