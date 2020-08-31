Лучшие лизинговые компании в России

22:11 10.11.2025

Топ-10 лизинговых компаний: надежные партнеры для развития бизнеса. Узнайте о лучших фирмах, которые помогут приобрести оборудование, транспорт и недвижимость на выгодных условиях без крупных единовременных затрат.

Лизинг становится все более востребованным инструментом развития бизнеса, позволяя предпринимателям получать оборудование, транспорт и недвижимость без крупных единовременных затрат. Современный рынок лизинговых услуг предлагает широкий спектр решений. Наш рейтинг сэкономит ваше время и поможет сделать выбор.

Топ-10 лизинговых компаний

JUSTLEASING Лизинг-Трейд СТОУН-XXI Росагролизинг Альфа-Лизинг РБ Лизинг Квазар лизинг ПР-Лизинг ДельтаЛизинг Межрегиональная лизинговая компания

В JustLeating создали умную онлайн-платформу, которая берет на себя всю сложную работу по подбору лизинга. Просто сформулируйте задачу — например, «лизинг коммерческих автомобилей» — и система сделает всё остальное. Ваш запрос анализирует мощный алгоритм, который сравнивает предложения от 100+ лизинговых компаний и банков — от крупных федеральных игроков до надежных региональных партнеров. Вместо того чтобы неделями изучать десятки сайтов, вы за считанные минуты получаете готовый обзор рынка с самыми выгодными условиями.Платформа выступает вашим персональным помощником в мире лизинга.

Задача фирмы — не просто дать список вариантов, а предложить именно то решение, которое подходит под ваши задачи и бюджет. С вами на связи всегда будет эксперт, который поможет разобраться в деталях. Система финансового анализа умеет находить скрытые возможности для экономии. Благодаря доступу к специальным и закрытым акциям наших партнеров, некоторые клиенты экономят более миллиона рублей, за счет предложений, которые не рекламируются публично.

Компания сотрудничает с лидерами рынка: Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Ренессанс, Сбербанк, а также с множеством проверенных компаний поменьше. Каждый партнер сети прошел строгий отбор на надежность, чтобы сделка была безопасной. Работают с бизнесом любого масштаба — от ИП и самозанятых до крупных корпораций. Для каждого клиента смогут найти персональное решение.

Главные преимущества:

Скорость и выбор: Сравните условия от 100+ компаний в одном окне.

Надежность: Фирма сама проверяет партнеров, чтобы вы не столкнулись с рисками.

Экономия: Доступ к эксклюзивным и специальным предложениям.

Бесплатность: Услуги для клиента бесплатна.

Экспертиза: Помощь в выборе наилучшего финансового решения.

Прозрачность: Удобный калькулятор поможет сразу прикинуть будущие платежи.

Лизинг-Трейд

Фирма штурмует рынок с 2005 года, предоставляя универсальные лизинговые решения. Специализация включает легковые авто, коммерческий транспорт всех мастей, оборудование и недвижимость.

Программа "Экспресс" ломает все стереотипы — решение за два часа по двум документам. Нужен только паспорт руководителя и согласие. Лимит — до 40 миллионов рублей, аванс — от 10%, срок — до пяти лет. Для масштабных проектов работает программа "Стандарт" без ограничений по стоимости имущества.

Преимущества:

Минимальный пакет документов для экспресс-лизинга.

Корпоративные скидки от дилеров и производителей.

Индивидуальные графики под специфику бизнеса.

Внедрение современных цифровых технологий.

Географическое присутствие в 6 регионах России.

СТОУН-XXI

За четверть века команда заключила более 57 500 договоров и передала в лизинг свыше 65 000 единиц техники. География впечатляет: от Крыма до Дальнего Востока обслуживают более 15 500 счастливых клиентов.

Фирменная фишка — сделка с плавающей ставкой, который позволяет не откладывать развитие бизнеса. Компания специализируется на автотранспорте всех категорий, автобусах и спецтехнике. Решения принимаются за один день, активно используется электронный документооборот.

Преимущества:

Сниженные страховые тарифы от ведущих страховщиков РФ.

Экономия до 35% через госпрограммы субсидирования.

Специальные скидки от производителей и импортеров.

Индивидуальные расчеты под особенности каждого бизнеса.

Более 60% сотрудников работают свыше 5 лет.

Росагролизинг

Росагролизинг — абсолютный монополист агролизинга и гордость отечественного АПК. Эта компания занимает первое место в сегменте сельхозлизинга и обслуживает более 20 000 контрагентов по всей России. Масштабы поражают: профинансировано свыше 780 миллиардов рублей, поставлено 160 тысяч единиц сельхозтехники.

Номенклатура включает 14 728 единиц различного оборудования, а сеть поставщиков превышает 1500 компаний. Рейтинг кредитоспособности ruAA- от Эксперт РА и AA- от АКРА подтверждает надежность. Особая гордость — поддержка малого и среднего предпринимательства составляет 77% портфеля.

Преимущества:

Присутствие во всех субъектах Российской Федерации.

Высокие рейтинги кредитоспособности от ведущих агентств.

Короткие сроки заключения договоров.

Реализация госпрограмм развития сельского хозяйства.

Альфа-Лизинг

Финансовые показатели впечатляют: активы — 466,4 миллиарда рублей, собственный капитал — 40 миллиардов, чистый доход — 17,2 миллиарда. Лизинговый портфель диверсифицирован: железнодорожная техника лидирует с 48,4%, грузовики занимают 25,6%.

Фирма работает с бизнесом любого размера по всей России, предлагая аванс от нуля процентов. Философия проста: клиенты должны начать зарабатывать с первого дня. Спектр объектов охватывает все категории транспорта, оборудование и прицепную технику.

Преимущества:

Возможность оформления сделки с нулевым авансом.

Обслуживание в любом уголке России.

Партнерские отношения и доверительный сервис.

Постоянное изучение потребностей клиентов.

Гибкость и проактивность в поиске решений.

РБ Лизинг

Многопрофильная структура с обширной географией по всей России отличается глубоким системным подходом к финансовым моделям сделок. Команда профессионалов постоянно мониторит правоприменительную практику и анализирует законодательные изменения.

Фирма предлагает финансовый лизинг любых активов, включая недвижимость, возвратный лизинг, государственные программы поддержки. Особая экспертиза в энергетике, строительстве и железнодорожном транспорте делает их незаменимыми для сложных отраслевых проектов.

Преимущества:

Длительные сроки финансирования проектов.

Глубокое знание энергетического и строительного рынков.

Минимальный пакет документов для принятия решения.

Профессиональные консультации по оптимальным схемам.

Инновационные решения в IT-секторе.

Квазар лизинг

Фирма финансирует сделки с автотранспортом, спецтехникой, оборудованием, недвижимостью, железнодорожным транспортом, беспилотниками, катерами и яхтами.

Профессиональный коллектив и грамотное управление рисками позволяют минимизировать дебиторскую задолженность. Компания зарекомендовала себя как надежный партнер в российских и зарубежных банках. Особенность — финансирование стартапов с авансом 10%.

Преимущества:

Бонусная программа для постоянных клиентов.

Безупречная платежная дисциплина перед банками-партнерами.

Оформление физических лиц без возрастных ограничений.

Бесплатные финансовые и юридические консультации.

ПР-Лизинг

С 2011 года фирма предлагает лизинг всего — от легковых автомобилей до высокотехнологичного оборудования и недвижимости, в том числе импортного.

География впечатляет: 22 офиса от Москвы до Барнаула обеспечивают присутствие по всей стране. Компания гордится рейтингами BBB+(RU) от АКРА и ruВВВ+ от «Эксперт РА», аккредитациями Минпромторга и Минсельхоза России. Принципы ESG глубоко интегрированы в корпоративную культуру.

Преимущества:

Персональный менеджер для каждого клиента.

Предоставление графика платежей в течение часа.

Заключение договоров с иностранными компаниями.

Льготные займы ФРП со ставкой 1% или 3%.

ДельтаЛизинг

С 1999 года реализовано более 45 000 проектов в 500 городах России через сеть из 24 офисов. География: 10 500 километров от Южно-Сахалинска до Калининграда. Рейтинг AA- от АКРА подтверждает стабильность.

Отраслевое доминирование впечатляет: 37% рынка полиграфии, 25% пищевого оборудования, 18% упаковочных и металлообрабатывающих машин. Клиентская лояльность — более 80% обращаются повторно. Экспресс-лизинг до 100 миллионов рублей без НДС делает инвестиции максимально доступными.

Преимущества:

Онлайн-офис и электронный документооборот.

Полная прозрачность без скрытых платежей.

Высокие оценки клиентов за эффективность решений.

Универсальность в любом оборудовании и технике.

Межрегиональная лизинговая компания

Это 24 года надежности без лишних сложностей. Более 1500 договоров с суммами от 500 тысяч до 90 миллионов рублей, свыше 900 единиц переданного транспорта и более 500 поставок оборудования различной сложности. Компания гордится отсутствием агентского вознаграждения в страховке и полной прозрачностью условий.

Персональный подход — визитная карточка: каждому клиенту назначается менеджер, график составляется под бизнес-особенности. Возможен нулевой аванс и выкуп на физическое лицо.

Преимущества:

Возможность нулевого авансового платежа.

Персональные скидки от автопроизводителей и дилеров.

Выбор страховщика из ТОП-30 по желанию клиента.

Прямой выход на руководство компании.

Возможность выкупа имущества на физическое лицо.

Рынок предлагает невероятное разнообразие: от агрегаторов, которые сравнят за вас все предложения, до узкоспециализированных гигантов в сфере сельского хозяйства или промышленности. Каждая компания в этом рейтинге уникальна и имеет свои сильные стороны. Ваша задача — просто определить, какие критерии для вас важнее, и сделайте оптимальный выбор.