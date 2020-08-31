Лучшие лизинговые компании в России
Лизинг становится все более востребованным инструментом развития бизнеса, позволяя предпринимателям получать оборудование, транспорт и недвижимость без крупных единовременных затрат. Современный рынок лизинговых услуг предлагает широкий спектр решений. Наш рейтинг сэкономит ваше время и поможет сделать выбор.
Топ-10 лизинговых компаний
JUSTLEASING
Лизинг-Трейд
СТОУН-XXI
Росагролизинг
Альфа-Лизинг
РБ Лизинг
Квазар лизинг
ПР-Лизинг
ДельтаЛизинг
Межрегиональная лизинговая компания
JUSTLEASING
В JustLeating создали умную онлайн-платформу, которая берет на себя всю сложную работу по подбору лизинга. Просто сформулируйте задачу — например, «лизинг коммерческих автомобилей» — и система сделает всё остальное. Ваш запрос анализирует мощный алгоритм, который сравнивает предложения от 100+ лизинговых компаний и банков — от крупных федеральных игроков до надежных региональных партнеров. Вместо того чтобы неделями изучать десятки сайтов, вы за считанные минуты получаете готовый обзор рынка с самыми выгодными условиями.Платформа выступает вашим персональным помощником в мире лизинга.
Задача фирмы — не просто дать список вариантов, а предложить именно то решение, которое подходит под ваши задачи и бюджет. С вами на связи всегда будет эксперт, который поможет разобраться в деталях. Система финансового анализа умеет находить скрытые возможности для экономии. Благодаря доступу к специальным и закрытым акциям наших партнеров, некоторые клиенты экономят более миллиона рублей, за счет предложений, которые не рекламируются публично.
Компания сотрудничает с лидерами рынка: Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Ренессанс, Сбербанк, а также с множеством проверенных компаний поменьше. Каждый партнер сети прошел строгий отбор на надежность, чтобы сделка была безопасной. Работают с бизнесом любого масштаба — от ИП и самозанятых до крупных корпораций. Для каждого клиента смогут найти персональное решение.
Главные преимущества:
- Скорость и выбор: Сравните условия от 100+ компаний в одном окне.
- Надежность: Фирма сама проверяет партнеров, чтобы вы не столкнулись с рисками.
- Экономия: Доступ к эксклюзивным и специальным предложениям.
- Бесплатность: Услуги для клиента бесплатна.
- Экспертиза: Помощь в выборе наилучшего финансового решения.
- Прозрачность: Удобный калькулятор поможет сразу прикинуть будущие платежи.
Лизинг-Трейд
Фирма штурмует рынок с 2005 года, предоставляя универсальные лизинговые решения. Специализация включает легковые авто, коммерческий транспорт всех мастей, оборудование и недвижимость.
Программа "Экспресс" ломает все стереотипы — решение за два часа по двум документам. Нужен только паспорт руководителя и согласие. Лимит — до 40 миллионов рублей, аванс — от 10%, срок — до пяти лет. Для масштабных проектов работает программа "Стандарт" без ограничений по стоимости имущества.
Преимущества:
Минимальный пакет документов для экспресс-лизинга.
Корпоративные скидки от дилеров и производителей.
Индивидуальные графики под специфику бизнеса.
Внедрение современных цифровых технологий.
Географическое присутствие в 6 регионах России.
СТОУН-XXI
За четверть века команда заключила более 57 500 договоров и передала в лизинг свыше 65 000 единиц техники. География впечатляет: от Крыма до Дальнего Востока обслуживают более 15 500 счастливых клиентов.
Фирменная фишка — сделка с плавающей ставкой, который позволяет не откладывать развитие бизнеса. Компания специализируется на автотранспорте всех категорий, автобусах и спецтехнике. Решения принимаются за один день, активно используется электронный документооборот.
Преимущества:
Сниженные страховые тарифы от ведущих страховщиков РФ.
Экономия до 35% через госпрограммы субсидирования.
Специальные скидки от производителей и импортеров.
Индивидуальные расчеты под особенности каждого бизнеса.
Более 60% сотрудников работают свыше 5 лет.
Росагролизинг
Росагролизинг — абсолютный монополист агролизинга и гордость отечественного АПК. Эта компания занимает первое место в сегменте сельхозлизинга и обслуживает более 20 000 контрагентов по всей России. Масштабы поражают: профинансировано свыше 780 миллиардов рублей, поставлено 160 тысяч единиц сельхозтехники.
Номенклатура включает 14 728 единиц различного оборудования, а сеть поставщиков превышает 1500 компаний. Рейтинг кредитоспособности ruAA- от Эксперт РА и AA- от АКРА подтверждает надежность. Особая гордость — поддержка малого и среднего предпринимательства составляет 77% портфеля.
Преимущества:
Присутствие во всех субъектах Российской Федерации.
Высокие рейтинги кредитоспособности от ведущих агентств.
Короткие сроки заключения договоров.
Реализация госпрограмм развития сельского хозяйства.
Альфа-Лизинг
Финансовые показатели впечатляют: активы — 466,4 миллиарда рублей, собственный капитал — 40 миллиардов, чистый доход — 17,2 миллиарда. Лизинговый портфель диверсифицирован: железнодорожная техника лидирует с 48,4%, грузовики занимают 25,6%.
Фирма работает с бизнесом любого размера по всей России, предлагая аванс от нуля процентов. Философия проста: клиенты должны начать зарабатывать с первого дня. Спектр объектов охватывает все категории транспорта, оборудование и прицепную технику.
Преимущества:
Возможность оформления сделки с нулевым авансом.
Обслуживание в любом уголке России.
Партнерские отношения и доверительный сервис.
Постоянное изучение потребностей клиентов.
Гибкость и проактивность в поиске решений.
РБ Лизинг
Многопрофильная структура с обширной географией по всей России отличается глубоким системным подходом к финансовым моделям сделок. Команда профессионалов постоянно мониторит правоприменительную практику и анализирует законодательные изменения.
Фирма предлагает финансовый лизинг любых активов, включая недвижимость, возвратный лизинг, государственные программы поддержки. Особая экспертиза в энергетике, строительстве и железнодорожном транспорте делает их незаменимыми для сложных отраслевых проектов.
Преимущества:
Длительные сроки финансирования проектов.
Глубокое знание энергетического и строительного рынков.
Минимальный пакет документов для принятия решения.
Профессиональные консультации по оптимальным схемам.
Инновационные решения в IT-секторе.
Квазар лизинг
Фирма финансирует сделки с автотранспортом, спецтехникой, оборудованием, недвижимостью, железнодорожным транспортом, беспилотниками, катерами и яхтами.
Профессиональный коллектив и грамотное управление рисками позволяют минимизировать дебиторскую задолженность. Компания зарекомендовала себя как надежный партнер в российских и зарубежных банках. Особенность — финансирование стартапов с авансом 10%.
Преимущества:
Бонусная программа для постоянных клиентов.
Безупречная платежная дисциплина перед банками-партнерами.
Оформление физических лиц без возрастных ограничений.
Бесплатные финансовые и юридические консультации.
ПР-Лизинг
С 2011 года фирма предлагает лизинг всего — от легковых автомобилей до высокотехнологичного оборудования и недвижимости, в том числе импортного.
География впечатляет: 22 офиса от Москвы до Барнаула обеспечивают присутствие по всей стране. Компания гордится рейтингами BBB+(RU) от АКРА и ruВВВ+ от «Эксперт РА», аккредитациями Минпромторга и Минсельхоза России. Принципы ESG глубоко интегрированы в корпоративную культуру.
Преимущества:
Персональный менеджер для каждого клиента.
Предоставление графика платежей в течение часа.
Заключение договоров с иностранными компаниями.
Льготные займы ФРП со ставкой 1% или 3%.
ДельтаЛизинг
С 1999 года реализовано более 45 000 проектов в 500 городах России через сеть из 24 офисов. География: 10 500 километров от Южно-Сахалинска до Калининграда. Рейтинг AA- от АКРА подтверждает стабильность.
Отраслевое доминирование впечатляет: 37% рынка полиграфии, 25% пищевого оборудования, 18% упаковочных и металлообрабатывающих машин. Клиентская лояльность — более 80% обращаются повторно. Экспресс-лизинг до 100 миллионов рублей без НДС делает инвестиции максимально доступными.
Преимущества:
Онлайн-офис и электронный документооборот.
Полная прозрачность без скрытых платежей.
Высокие оценки клиентов за эффективность решений.
Универсальность в любом оборудовании и технике.
Межрегиональная лизинговая компания
Это 24 года надежности без лишних сложностей. Более 1500 договоров с суммами от 500 тысяч до 90 миллионов рублей, свыше 900 единиц переданного транспорта и более 500 поставок оборудования различной сложности. Компания гордится отсутствием агентского вознаграждения в страховке и полной прозрачностью условий.
Персональный подход — визитная карточка: каждому клиенту назначается менеджер, график составляется под бизнес-особенности. Возможен нулевой аванс и выкуп на физическое лицо.
Преимущества:
Возможность нулевого авансового платежа.
Персональные скидки от автопроизводителей и дилеров.
Выбор страховщика из ТОП-30 по желанию клиента.
Прямой выход на руководство компании.
Возможность выкупа имущества на физическое лицо.
Рынок предлагает невероятное разнообразие: от агрегаторов, которые сравнят за вас все предложения, до узкоспециализированных гигантов в сфере сельского хозяйства или промышленности. Каждая компания в этом рейтинге уникальна и имеет свои сильные стороны. Ваша задача — просто определить, какие критерии для вас важнее, и сделайте оптимальный выбор.
