Рынок микрокредитования в 2025-м: итоги года и дальнейшие перспективы

В статье финанcовый эксперт и автор контента сервиса микрокредитования «Бюджет» Сафронов Игорь анализирует состояние рынка микрокредитования в России по итогам 2025 года и прогнозирует его перспективы в 2026-м.

Рынок микрокредитования в России по итогам 2025 года демонстрирует высокие темпы роста портфеля и выдач на фоне снижения рентабельности и усиления регуляторного давления, но сохраняет потенциал для дальнейшего расширения за счет «банковских» МФО и цифровых каналов продаж. При умеренном смягчении регуляторных рисков и сохранении потребительского спроса сегмент микрозаймов останется одним из самых динамичных в финансовой системе, хотя модель его развития требует адаптации к новым ограничениям по стоимости кредита и качеству заемщиков.​

Итоги 2024–2025 годов

По итогам 2024 года объем выдачи микрозаймов вырос примерно на 50% и превысил 1,5 трлн руб., что стало одним из максимальных темпов роста за последние годы. Одновременно ЦБ зафиксировал существенный приток новых клиентов: клиентами МФО стали около 14,8 млн человек, при этом более половины впервые пришедших заемщиков были привлечены через торговые точки и маркетплейсы.

В 1 полугодии 2025 года объем выдачи микрозаймов увеличился еще примерно на 60% к аналогичному периоду 2024 года, а портфель вырос примерно на 45–50%, что подтверждает продолжение фазы активного расширения рынка. Одновременно рекордный рост выдач сопровождался стагнацией совокупной прибыли сектора: по оценкам аналитиков, чистая прибыль МФО сократилась примерно на 5% из‑за роста операционных расходов и регуляторных ограничений по ставкам.​

Ключевые рыночные тренды

Главным драйвером роста стали «банковские» МФО, доля которых на рынке микрозаймов за год увеличилась примерно с 35% до 45%, а портфель и объем выдач в 2024–начале 2025 годов выросли более чем вдвое. Банки стремятся удерживать рискованных заемщиков внутри собственных экосистем, расширяя линейку микрозаёмных продуктов и интегрируя МФО в цифровые каналы продаж.​

Рост рынка сопровождается изменением профиля заемщика: увеличивается доля клиентов со стабильным доходом, в том числе граждан с зарплатой от 100 тыс. руб., а значительная часть спроса формируется за счет покупок на маркетплейсах и в рассрочку на товары массового потребления. Параллельно сохраняется высокая нагрузка на уязвимые группы населения, что усиливает внимание регулятора к рискам закредитованности и прозрачности условий займов.​

Регуляторная среда

В 2025 году рынок функционирует в условиях продолжения реформ: снижаются предельные уровни переплаты по займам, внедряется механизм самозапрета на получение кредитов и готовится запрет новации договоров потребительского займа. При этом Банк России не объявляет о резком ужесточении требований к МФО до конца 2025 года, что позволяет рынку сохранить высокие темпы роста портфеля и выданных сумм.​

Одновременно усиливаются требования к капиталу, управлению рисками и раскрытию информации, из‑за чего около трети МФО завершили 2024 год с убытком и оказываются под давлением в части бизнес‑модели. В результате происходит структурная консолидация: более мелкие и менее эффективные участники теряют долю рынка, а крупные игроки и МФО, связанные с банками, усиливают позиции.​

Перспективы рынка после 2025 года

Аналитики ожидают, что по итогам 2025 года объем выдач микрозаймов может приблизиться к 2,4 трлн руб., что более чем в полтора раза превышает уровень предыдущего года. Основным источником роста останутся онлайн‑каналы, маркетплейсы и кредитование повседневного потребления, тогда как классические «займы до зарплаты» постепенно трансформируются в более длинные и структурированные продукты.​

В 2026 году регулятор прогнозирует сохранение тренда на снижение чистой прибыли МФО, что будет подталкивать участников к оптимизации процессов, развитию скоринговых технологий и диверсификации источников дохода за счет дополнительных сервисов. Наиболее устойчивыми окажутся компании, способные сочетать масштаб, доступ к ресурсам банковских групп, развитую цифровую инфраструктуру и ответственную работу с заемщиками в рамках ужесточающихся регуляторных требований.

Автор: Игорь Сафронов, финанcовый эксперт и автор контента сервиса микрокредитования «Бюджет»