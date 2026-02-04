Мы тоже «Машенька»!

10:45 4.02.2026

Малому бизнесу, собирающемуся закрываться после наезда налогового катка, дали официальный рецепт выживания. Мол, посмотрите, как выживает известная пекарня "Машенька" после жалоб ее владельца на прямой линии с президентом. Правда, владелец "Машеньки" сначала не увидел для себя выхода и уже собрался закрываться, но тут включился аппарат, и решение было найдено. И вот уже в пекарне "Машенька" заявили о планах расширяться и открыть 5-6 новых филиалов!

А как выживают после НДС-новаций другие предприятия малого бизнеса? Видимо, им пора становиться филиалами "Машеньки", чтобы тоже остаться на плаву? Своим мнением о ситуации с Накануне.RU поделился депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.

— Какому бизнесу стало труднее после повышения НДС — гигантам или МСП (малое и среднее предпринимательство - прим.ред.)?

— Естественно, что у крупного бизнеса больше резервов прочности, больше возможностей для использования юридических лазеек. В конце концов, просто крупный бизнес имеет юристов, чтобы исследовать возможности, которые предоставляет государство. Понятно, что малый бизнес не имеет возможности разбираться в хитросплетениях даже предоставленных ему льгот, просто потому, что у него другое дело — ему нужно хлеб печь, условно говоря. Но самое главное, что у нас достаточно давно сложилась тенденция выжигания малого и среднего бизнеса при помощи именно административных ограничений, в том числе оформляемых законодательно.

Вот налоговые льготы убирают для фермеров, достаточно давно запретили использовать навоз от своих животных, его теперь надо перерабатывать, как будто фермеры выращивают животных индустриальным способом, а не обычным. Для того, чтобы убить курочку и продать ее соседу, теперь нужно делать маркировку курочки, везти неизвестно куда на бойню, где ее забьют по цене, которая будет дороже этой самой курочки, и уж только потом что-то можно сделать.

По мере ухудшения конъюнктуры крупный бизнес, особенно олигархический, увидел в малом и среднем бизнесе реального конкурента, подлежащего уничтожению. Если 15-20 лет назад малый и средний бизнес был просто "мелочевкой" какой-то, пылью под ногами, которая не мешает, то по мере ухудшения конъюнктуры, особенно после присоединения России к ВТО на колониальных условиях, малый и средний бизнес стал опасным конкурентом в понимании олигархического крупного бизнеса.

— Поговаривают даже, что закон об изменениях по НДС был пролоббирован гигантами — что думаете об этом?

— Учитывая, что господин Силуанов только что бросился "на помощь" в деле легализации онлайн-казино, можно предположить, что к деятельности Минфина может оказаться причастен кто угодно. Если игорная мафия продвигает свои интересы, то чем, к примеру, наркомафия хуже, чем все остальные? Я уже ничему не удивлюсь после этих заявлений господина Силуанова.

— Компании заложили в бизнес-планы двукратную официальную инфляцию. О чем это говорит?

— Это говорит о крайне консервативной позиции крупных корпораций и о крайне высоком доверии крупных корпораций к государству, потому что закладывать в расчеты двукратную официальную инфляцию, то есть, думать, что реальный рост цен будет в два раза выше официально объявляемого, это очень высокий уровень доверия к либералам, которые нами управляют.

Честно говоря, люди, которые испытывают такое доверие к официальным документам, они, скорее всего, будут жестоко наказаны. В реальности официальная инфляция отстает от реальной примерно в 2-3 раза. Вот, скажем, бюджет этого года строится, исходя из того, что у нас годовая инфляция составит 4%. То есть, названные вами фирмы исходят из того, что годовая инфляция составит 8%.

— Прогнозируют рост числа уходов малых предприятий в тень и в наличные деньги — насколько это реально?

— Я не стал бы валить все на НДС, потому что базовая проблема — это экономическая конъюнктура. Когда экономическая конъюнктура ухудшается, у людей становится меньше денег.

Да, повышение НДС, повышение налогового давления в целом — это не только НДС — усилило удар по экономике, но это не главное. Главное — это целенаправленное ухудшение экономической конъюнктуры в силу выполнения правил ВТО, хотя никто в мире (наверное, кроме нас) с 2016 года не обращает внимания на эту организацию, фактически она и не работает с 2016 года.

Также у нас запретительно дорогой кредит — это фактически запрет банкам кредитовать реальный сектор, кроме как под головоломный залог.

И не будем забывать, что у нас продолжается абсолютный произвол монополий, который поощряется государством — вот это все и уничтожает экономику.

Кроме того, я не очень понимаю, почему речь идет о прогнозе, когда описывается то, что уже было в прошлом году? У нас в прошлом году случился резкий рост банкротств физлиц, предприятий и закрытий фирм. У нас в прошлом году резко замедлилось создание новых предприятий — кто ж будет создавать новые предприятия, когда вас уничтожают?

У нас в конце прошлого года произошел слом тенденции — до этого доля наличных снижалась, но в конце прошлого года выросла. Мы же видим блокирование технического прогресса, мы видим, как под предлогом борьбы с мошенничеством нас отбрасывают обратно в каменный век — целыми регионами отключается связь, точнее, идут перебои со связью.

На Камчатке вот начались перебои с мобильным интернетом. Ну, понятно же, как долго будет дрон лететь из бандеровской Украины на Камчатку — надо отключить мобильную связь, это же логично. В таких условиях, естественно, люди понимают: ну, и что, что у вас есть деньги на счету в банке? А завтра связь отключат или что похуже — и что тогда делать?

Случай из жизни: человек заплатил налог, а ему заявили, что это мошеннический перевод и заморозили все счета. Хотя, учитывая политику Минфина, в этой ситуации даже есть определенная логика. Но жить-то человеку как? Ну да, можно позвонить, попросить разморозить, но дальше уже, как договоритесь. А могут ведь и не разблокировать или разблокировать, но не сразу. Поэтому естественно, что те, у кого есть деньги, стали обеспечивать себе запас наличных. На всякий случай.

Ну, и в дополнение ко всему. Когда бизнесу сказано практически открыто: "мы вас убьем сейчас", — естественно, бизнес или закрывается, или уходит в тень. Это же старая либеральная политика, которая у нас реализована в налоговой сфере: побороть бедность очень просто — нужно обложить бедных дополнительными налогами. Тогда быть бедным станет экономически невыгодно, и все сразу разбогатеют! Все же просто у нас: если вы бедный, то с фонда оплаты труда вы платите 39%, а если вы богатый и крутитесь через индивидуальное предприятие, платите 6%, теперь с НДС плюс проценты.

— Есть ли универсальная мера для МСП, после введения которой начнется бурный рост?

— Никаких проблем — освободить от налога лет на 5, вообще от налогов освободить. Пусть платит НДФЛ и никаких проблем. Но тогда "запрещалкины" и "закрывашкины" останутся без работы.

— А те меры, которые были предложены владельцу пекарни "Машенька", помогут остальным?

— Нет, там все очень просто. Владелец пекарни "Машенька" дозвонился президенту. И бюрократы решили, как я понимаю, закрыть дозвонившегося полностью, чтобы не отсвечивал. Но президент запомнил название и провел специальное совещание на эту тему 22 января. После этого, как честно сказал руководитель "Машеньки", "мне предоставили индивидуальные льготы, чтобы я смог не только существовать, но и развиваться".

По сути дела, ему дали индивидуальные льготы, чтобы отчитаться о "проделанной работе". Но это не общие правила для того, чтобы кто-то еще ими мог воспользоваться.

— Тогда что делать всему МСП, чтобы выжить?

— Как вариант, объявить себя филиалом "Машеньки". Тогда все будет хорошо. Это хороший способ — есть административный ресурс благодаря этому прорыву. Воспользуйтесь, обратитесь к человеку, скажите: вот я, у меня есть предприятие, я могу войти в ваш состав. Потому что право на существование стоит того, чтобы отдать долю в капитале. Это, кстати говоря, не исламский банкинг, но, в общем-то, тоже этакая сфера миграционной диаспоральной деятельности получается, просто это будет диаспора в России...

