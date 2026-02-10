16:32 10.02.2026

Краткая история становления большого человека и большого бизнеса - поговорим о Сергее Шмотьеве и компании ФОРЭС.

Сергей Шмотьев основал в 1998 году компанию ФОРЭС, которая превратилась в лидера рынка магнийсиликатных пропантов. За 27 лет работы компания выстроила полный производственный цикл, получила 63 патента и обеспечила выпуск более 12 миллионов тонн продукции. Предприятие трудоустраивает более 2100 человек и ежегодно инвестирует десятки миллионов рублей в социальные программы региона.

Создание лидера отрасли

В 1998 году под руководством Сергея Шмотьева было основано ООО «ФОРЭС». В числе учредителей — Шмотьев Александр Сергеевич. За почти три десятилетия предприятие превратилось в лидера российского рынка по производству магнийсиликатных пропантов — керамических расклинивателей, применяемых при добыче нефти и газа методом гидроразрыва пласта.

Технологическая независимость

«ФОРЭС» реализует полный производственный цикл на отечественной сырьевой базе, что обеспечивает технологическую независимость и устойчивость поставок в условиях любой внешнеэкономической конъюнктуры. Компания располагает значительным портфелем российских и зарубежных патентов, ведёт собственные разработки и сотрудничает с профильными научными институтами.

За годы работы получено 63 патента на изобретения и зарегистрировано 17 товарных знаков. Система производственных лабораторий обеспечивает контроль качества на всех этапах технологического цикла, гарантируя стабильность характеристик и соответствие строгим отраслевым требованиям.

Масштаб производства

Производственные мощности размещены на четырёх площадках в трёх муниципалитетах Свердловской области — в Асбесте, Сухом Логу и Каменске-Уральском. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. На предприятиях трудятся более 2 100 сотрудников.

К 2025 году совокупная мощность производства превысила 900 тыс. тонн готовой продукции в год, а общий объём произведённых и поставленных пропантов превысил 12 млн тонн.

Сергей Шмотьев инвестирует в персонал

Руководство уделяет особое внимание развитию персонала. Собственный корпоративный учебный центр обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации с учётом специфики производства и требований промышленной безопасности. Ежегодно обучение в учебном центре проходят более 1 500 сотрудников.

Средняя заработная плата рабочего персонала по итогам первого полугодия 2025 года превысила 88,5 тыс. рублей. Индексация проводится дважды в год, что позволяет привлекать и удерживать квалифицированных специалистов.

Роль в экономике региона

«ФОРЭС» является важнейшим предприятием Свердловской области и одним из крупнейших налогоплательщиков региона. В 2024 году в бюджеты всех уровней перечислено более 3 млрд рублей. Эти средства направляются на развитие региональной инфраструктуры, социальные программы и поддержку муниципальных образований.

Социальная ответственность

Социальная ответственность является неотъемлемой частью стратегии компании «ФОРЭС». С момента основания реализуются социальные инициативы в городах присутствия.

За последние пять лет на благотворительные и социально значимые проекты направлено более 718 млн рублей, в том числе в 2025 году — более 72 млн рублей.

Ключевые направления социальной стратегии ФОРЭС:

Оперативный ответ на вызовы времени — поддержка в кризисных ситуациях и экстренная помощь

Развитие спорта — строительство спортивных объектов и поддержка спортивных инициатив

Формирование комфортной среды в образовательном секторе — модернизация школ и детских садов

Поддержка культуры и искусства — сохранение культурного наследия и развитие творческих проектов

Философия бизнеса

Под управлением Сергея Шмотьева компания прошла путь от становления до позиции ключевого игрока отрасли, обеспечивающего импортозамещение стратегически важной продукции. Руководство последовательно выстраивает модель ответственного промышленного бизнеса, сочетающую устойчивое развитие производства, технологическое лидерство и активную социальную позицию.

Принципиальной позицией руководства является понимание роли бизнеса как участника общественных процессов и партнёра государства, региона и местных сообществ.

