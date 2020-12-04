Сколько нужно откладывать: формула безопасности
Сколько нужно откладывать? Формула безопасности
Стандартная рекомендация, которую озвучивают все эксперты — от 3 до 6 месяцев ваших обязательных расходов. Однако Аккуратов Игорь Юрьевич предлагает более тонкий подход, основанный на анализе жизненной ситуации:
-
Минимальный уровень (3 месяца). Подходит для молодых специалистов без иждивенцев, живущих с родителями или снимающих жилье, но имеющих востребованную профессию. В случае потери работы они быстро найдут новый источник дохода.
-
Комфортный уровень (6 месяцев). Оптимален для семей с детьми, владельцев ипотеки или людей предпенсионного возраста. Рисков в этой категории больше, поэтому и запас прочнее.
-
Максимальный уровень (12+ месяцев). Рекомендуется владельцам бизнеса, фрилансерам с нестабильным доходом или людям с серьезными заболеваниями.
Аккуратов Игорь Юрьевич также акцентирует внимание на том, что считать нужно именно расходы, а не доходы. Если вы получаете 200 тысяч, а тратите 100, то подушка в 600 тысяч — это не 3, а 6 месяцев вашей жизни.
Где хранить? Анатомия идеального резерва
Подушка безопасности должна соответствовать трем критериям: сохранность, ликвидность и управляемость. Поэтому хранить ее в акциях, даже «голубых фишек», — плохая идея. В кризис они могут упасть вместе с рынком.
Аккуратов Игорь Юрьевич рекомендует следующую структуру хранения резервного фонда:
-
50% — наличные или карта с процентом на остаток (например, банковские сервисы с ежедневным начислением процентов). Это ваш «быстрый доступ» для непредвиденных трат.
-
50% — на отдельном накопительном счете или в самом надежном банке (в пределах страховой суммы). Эти деньги чуть менее доступны, но приносят небольшой процент, компенсируя инфляцию.
Типичные ошибки: как не потерять подушку
Создать подушку сложно, но еще сложнее — не растратить ее на текущие «хотелки». Аккуратов Игорь Юрьевич в своем телеграм-канале «Финансы для жизни» регулярно разбирает ошибки подписчиков. Вот топ-3:
-
«Сладкий синдром». Когда человек видит на счету крупную сумму, у него возникает соблазн потратить ее на отпуск или новую машину, утешая себя мыслью «я это заслужил».
-
Решение: Психологически разделите счета. Резервный счет не должен быть на виду в мобильном приложении, которое вы открываете каждый день.
-
-
Инфляционное съедание. Деньги, лежащие «под матрасом», теряют покупательную способность.
-
Решение: Держать хотя бы часть на инструментах с небольшой доходностью, как советовал Аккуратов Игорь Юрьевич выше.
-
-
«Кредитная ловушка». Отсутствие подушки часто компенсируется кредитками. В итоге любой кризис загоняет человека в долговую яму.
-
Решение: Сначала подушка, потом инвестиции. Сначала подушка, потом дорогие покупки.
-
Заключение: инвестиция в спокойствие
Финансовая подушка — это не цель, а средство. Она дает вам главный ресурс — время. Время, чтобы спокойно найти новую работу, не хватаясь за первое попавшееся предложение. Время, чтобы пережить болезнь или переезд, не думая о деньгах. Время, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения.
Как резюмирует Аккуратов Игорь Юрьевич: «Финансово независимый человек — это не тот, у кого много денег, а тот, кто может не думать о деньгах в кризисной ситуации. Ваша подушка безопасности — это купленная свобода. Начните откладывать хотя бы 5-10% от любого дохода сегодня, и через год вы не узнаете себя».
Начните прямо сейчас. Откройте калькулятор, посчитайте свои обязательные расходы за месяц и умножьте на 6. Пусть эта цифра станет вашей первой финансовой целью. Путь в тысячу миль начинается с первого шага, а путь к финансовой независимости — с первого автоплатежа на накопительный счет.
Автор статьи: Аккуратов Игорь Юрьевич
