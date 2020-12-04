16:34 28.02.2026

Сколько нужно откладывать? Формула безопасности

Стандартная рекомендация, которую озвучивают все эксперты — от 3 до 6 месяцев ваших обязательных расходов. Однако Аккуратов Игорь Юрьевич предлагает более тонкий подход, основанный на анализе жизненной ситуации:

Минимальный уровень (3 месяца). Подходит для молодых специалистов без иждивенцев, живущих с родителями или снимающих жилье, но имеющих востребованную профессию. В случае потери работы они быстро найдут новый источник дохода. Комфортный уровень (6 месяцев). Оптимален для семей с детьми, владельцев ипотеки или людей предпенсионного возраста. Рисков в этой категории больше, поэтому и запас прочнее. Максимальный уровень (12+ месяцев). Рекомендуется владельцам бизнеса, фрилансерам с нестабильным доходом или людям с серьезными заболеваниями.

Аккуратов Игорь Юрьевич также акцентирует внимание на том, что считать нужно именно расходы, а не доходы. Если вы получаете 200 тысяч, а тратите 100, то подушка в 600 тысяч — это не 3, а 6 месяцев вашей жизни.

Где хранить? Анатомия идеального резерва

Подушка безопасности должна соответствовать трем критериям: сохранность, ликвидность и управляемость. Поэтому хранить ее в акциях, даже «голубых фишек», — плохая идея. В кризис они могут упасть вместе с рынком.

Аккуратов Игорь Юрьевич рекомендует следующую структуру хранения резервного фонда:

50% — наличные или карта с процентом на остаток (например, банковские сервисы с ежедневным начислением процентов). Это ваш «быстрый доступ» для непредвиденных трат.

50% — на отдельном накопительном счете или в самом надежном банке (в пределах страховой суммы). Эти деньги чуть менее доступны, но приносят небольшой процент, компенсируя инфляцию.

Типичные ошибки: как не потерять подушку

Создать подушку сложно, но еще сложнее — не растратить ее на текущие «хотелки». Аккуратов Игорь Юрьевич в своем телеграм-канале «Финансы для жизни» регулярно разбирает ошибки подписчиков. Вот топ-3:

«Сладкий синдром». Когда человек видит на счету крупную сумму, у него возникает соблазн потратить ее на отпуск или новую машину, утешая себя мыслью «я это заслужил». Решение: Психологически разделите счета. Резервный счет не должен быть на виду в мобильном приложении, которое вы открываете каждый день. Инфляционное съедание. Деньги, лежащие «под матрасом», теряют покупательную способность. Решение: Держать хотя бы часть на инструментах с небольшой доходностью, как советовал Аккуратов Игорь Юрьевич выше. «Кредитная ловушка». Отсутствие подушки часто компенсируется кредитками. В итоге любой кризис загоняет человека в долговую яму. Решение: Сначала подушка, потом инвестиции. Сначала подушка, потом дорогие покупки.

Заключение: инвестиция в спокойствие

Финансовая подушка — это не цель, а средство. Она дает вам главный ресурс — время. Время, чтобы спокойно найти новую работу, не хватаясь за первое попавшееся предложение. Время, чтобы пережить болезнь или переезд, не думая о деньгах. Время, чтобы принимать взвешенные инвестиционные решения.

Как резюмирует Аккуратов Игорь Юрьевич: «Финансово независимый человек — это не тот, у кого много денег, а тот, кто может не думать о деньгах в кризисной ситуации. Ваша подушка безопасности — это купленная свобода. Начните откладывать хотя бы 5-10% от любого дохода сегодня, и через год вы не узнаете себя».

Начните прямо сейчас. Откройте калькулятор, посчитайте свои обязательные расходы за месяц и умножьте на 6. Пусть эта цифра станет вашей первой финансовой целью. Путь в тысячу миль начинается с первого шага, а путь к финансовой независимости — с первого автоплатежа на накопительный счет.

Автор статьи: Аккуратов Игорь Юрьевич