Познер подверг сомнению «таинственность русской души»

20:38

Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.

Сначала он процитировал высказывание Черчилля о «непостижимости русской души» и стихотворение Тютчева «Умом Россию не понять», а потом назвал это «полнейшей чепухой». «Никакой таинственной души я не нахожу, - заявил Познер на персональном сайте. – Это такая игра, которая может быть очень удобной политически и не только для «противника», но и для нас, мол «Мы не такие, как вы, мы особые». По-моему, в XV веке это было, я уже забыл, как звали одного крупного священника, который говорил о том, что Москва – это Третий Рим, а четвертому не бывать».

Далее ведущий провел аналоги русскими и американцами: «Мы особые, у нас своя миссия…», в этом смысле мы похожи на американцев, которые тоже говорят, что они особые и у них особая миссия, ну и, конечно, на евреев, на Израиль – «богом избранный народ», а здесь «народ-богоносец».

Заключил Познер тем, что «русская душа» - это повод для оправдания всяких мерзостей: «Это очень удобная штука, чтобы оправдать разные вещи – «К нам претензий нету, потому что мы не такие, как вы». На самом деле такие же, но естественно, есть национальный характер, он у всех есть, и французы не похожи на норвежцев, а финны не похожи на итальянцев и мы не похожи на англичан. Но это вовсе не означает, что у нас какая-то таинственная душа, она вовсе не таинственная и вполне поддается и описанию и пониманию».

