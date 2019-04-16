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Познер подверг сомнению «таинственность русской души»

20:38 16.04.2019
Познер подверг сомнению «таинственность русской души»
Владимир Познер © KM.RU
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Телевизионный ведущий Владимир Познер у себя в блоге попытался развенчать «миф» о русской душе.

Сначала он процитировал высказывание Черчилля о «непостижимости русской души» и стихотворение Тютчева «Умом Россию не понять», а потом назвал это «полнейшей чепухой». «Никакой таинственной души я не нахожу, - заявил Познер на персональном сайте. – Это такая игра, которая может быть очень удобной политически и не только для «противника», но и для нас, мол «Мы не такие, как вы, мы особые». По-моему, в XV веке это было, я уже забыл, как звали одного крупного священника, который говорил о том, что Москва – это Третий Рим, а четвертому не бывать».

Далее ведущий провел аналоги русскими и американцами: «Мы особые, у нас своя миссия…», в этом смысле мы похожи на американцев, которые тоже говорят, что они особые и у них особая миссия, ну и, конечно, на евреев, на Израиль – «богом избранный народ», а здесь «народ-богоносец».

Заключил Познер тем, что «русская душа» - это повод для оправдания всяких мерзостей: «Это очень удобная штука, чтобы оправдать разные вещи – «К нам претензий нету, потому что мы не такие, как вы». На самом деле такие же, но естественно, есть национальный характер, он у всех есть, и французы не похожи на норвежцев, а финны не похожи на итальянцев и мы не похожи на англичан. Но это вовсе не означает, что у нас какая-то таинственная душа, она вовсе не таинственная и вполне поддается и описанию и пониманию».
 

Темы: Русская душа, Русская цивилизация, Кино в России, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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17.04.2019, 01:31
Гость: Ахро

Молодец
16.04.2019, 23:35
Гость: Алексей

Я лет двадцать назад читал воспоминания Познера...Он в 1945 году в США бегал разносил письма адресатам.(почтальоном работал.)И в разговорах представлялся Русским.И все радостно говорили с ним.После Фултоновской Речи Черчиля в 1946г. Все стали к Познеру(русскому) плохо относится.Счас Познер косит под Француза!!!Я к стати тоже как Познер биофак закончил.Но у меня нет проблемм с принадлежностью...Я не француз...не американец и еврей в "одном флаконе".Я просто взял и женился на Монголке-)))))) Я вот такой Русский-))))
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