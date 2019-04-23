Льва Прыгунова спасла в 90-е живопись

Глядя на бодрого и подтянутого Льва Прыгунова, никак не скажешь, что он разменял уже девятый десяток

Народный артист России отмечает 23 апреля свой 80-летний юбилей

Кругу увлечений актера можно по-хорошему позавидовать. Активно снимаясь в кино, он увлекается живописью, занимается сочинительством и реставрацией картин, учит китайский и упражняется в йоге.

После школы Прыгунов, несмотря на участие в самодеятельности, предпочел актерству биофак. Однако на втором курсе ему стало скучно, и он махнул в Ленинград. Погуляв два месяца по тамошним музеям, он без труда поступил в театральный институт имени А.Н. Островского.

В итоге Прыгунов предпочел Северной Пальмире Москву, где зачастил в «Националь», обрастая полезными связями. «Там меня нашли для итальянского режиссера Де Сантиса, а потом и для румынского режиссера Франчиска Мунтяну, – вспоминает он теперь в передаче ТВЦ «Мой герой». – Де Сантис снимал первый советско-капиталистический фильм "Они шли на Восток", а Мунтяну – картину "Туннель". Кстати, глядя на мое фото, Де Сантис сказал, что я похож на миланца».

На съемочной площадке картины «Они шли на Восток» к советским актерам относились, как к людям второго сорта, но Прыгунов спуска не давал. «Нас кормили из казанов, ведь тогда было плевать на артистов, это сейчас с ними носятся, – объясняет Лев Георгиевич. – А итальянцы сидели в вагончиках, и девушки в коротеньких юбочках их обслуживали. Жара тридцать градусов в тени, я по фильму в шерстяной робе, да еще в очередь к казану успевал последним! Вот я и сказал, что буду обедать только в вагончике. Вышел за флажки. Мне этого простить не могли – хотели снять с картины. Но тогда пришлось бы переснимать несколько сцен, а там массовка двести человек, танки… Кто все это будет оплачивать?..»

Требований своенравного дебютанта продюсеры не могли игнорировать из-за банальной причины – денег: «В первой советско-итальянской картине я сыграл главную роль. По моим сведениям, отдел культуры ЦК получил за меня 150 тысяч долларов. Они меня продали за эти деньги. Мой же гонорар составил 600 рублей...»

Советско-итальянский проект открыл Прыгунову дорогу для съемок за границей. «Меня пригласили сниматься в Италии в роли Тристана в «Тристане и Изольде», - рассказал Прыгунов каналу «Культура». – Пригласили в Данию играть в «Красной мантии» - 3 раза они за мной приезжали. На 2 фильма из Франции меня приглашали. Один - из Америки. Но именно потому, что меня много приглашали, на мне поставили крест».

Тем не менее, Лев Прыгунов снялся примерно в ста фильмах, среди которых «Сердце Бонивура», «Освобождение», «Трактир на Пятницкой», «Битва за Москву». В 90-е, как и его многие коллеги, он остался практически без работы, но сумел найти себя в другой сфере: «Я снимался на 5-10%, этого мне было мало, поэтому я стал заниматься и живописью, и философией, и литературой, и поэзией. В 90-е меня спасла профессия, я был профессиональным реставратором живописи».

Сейчас Лев Прыгунов снимается где-то в одном фильме в год. Недавно в сериале «Мертвое озеро» сын Роман Прыгунов снял его в роли шамана. «Я стараюсь снимать папу в каждом своем фильме, — объясняет режиссер Теле.Ру. — Не из коммерческих соображений. Я просто рад его видеть всегда, он мне дает очень дельные советы. Папа — даос, он прекрасно разбирается во всем, что связано с энергией, медитацией. Мне было интересно сделать из отца северного колдуна, чтобы у него был сложный грим… Для него нашли аутентичный костюм, в котором проводил свои ритуалы мансийский шаман. Папа встречался с представителями народностей Крайнего Севера, изучал церемонии — он относится к работе серьезнее, чем мы».

К юбилею Льва Прыгунова выйдет ток-шоу «Мой герой» на канале «ТВ Центр» 23 апреля в 13:40. Какую свою работу Прыгунов называет "сцеживанием крови". В чем заключается его личная методика изучения иностранных языков? Из-за чего Лев Георгиевич никогда не спорит с сыном Романом? Нравится ли ему режиссерские работы Прыгунова-младшего? Что его потрясает в современном Китае? Что сказал Прыгунову его коллега Евгений Урбанский незадолго до своей трагической гибели на съемках? В какой капкан, по мнению артиста, попали Пугачева, Киркоров и Высоцкий? Об этом и многом другом – в программе «Мой герой».

С юбилеем Льва Прыгунова поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. «Актер большого таланта, вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного искусства. Вами замечательно сыграны десятки ролей в популярных фильмах, на которых выросло несколько поколений зрителей в нашей стране. Особую любовь поклонников кино принесли вам образы сильных духом людей, ставших настоящими героями для молодежи», - написал мэр.

Кадры с сайта kino-teatr.ru