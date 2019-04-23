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Сгорела могила Евгения Осина на Троекуровском кладбище

13:38 23.04.2019
Сгорела могила Евгения Осина на Троекуровском кладбище
Евгений Осин © KM.RU, Ступникова Наталья
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Захоронение певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище было осквернено.

Изначально сообщалось, что некие злоумышленники сожгли крест, венки, сломали ограду и разбили табличку. «Считаю, что могилу подожгли эти аферистки, а их теперь три, которые третируют семью, они пытаются доказать, что жили с Женей, родили ему детей и имеют право на наследство, - заявил РИА Новости друг семьи Осиных продюсер Андрйе Разин, оплативший похороны артиста. – Бывшая жена Жени Наталья поедет на Троекуровское кладбище, напишет заявление о вандализме, она официально является владелицей захоронения, так как дочь Жени Агния — несовершеннолетняя. Также Наталья напишет заявление о вандализме в правоохранительные органы».

В то же время ГУП «Ритуал» отрицает чей-то злой умысел в осквернении могилы. Возгорание на могиле певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище произошло по вине посетителей кладбища, о вандализме речи нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе московского «Ритуала»: «Возгорание произошло по вине недобросовестных посетителей кладбища. Соседние захоронения не пострадали. Ограждения никогда не было, его в принципе сломать не могли».

Евгений Осин скончался в ноябре прошлого года на 55-м году жизни в результате остановки сердца.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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