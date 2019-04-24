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Членов семьи Толкина возмутил биографический фильм о писателе

15:24 24.04.2019
Членов семьи Толкина возмутил биографический фильм о писателе
Кадр с сайта kinopoisk.ru
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Домочадцы британского беллетриста Джона Рональда Руэла Толкина высказались против нового фильма о создателе «Властелина колец».

Члены семьи Толкина подчеркнули, что не давали разрешение на создание этой биографической киноленты и не принимали участие в съемочном процессе, передает Lenta.Ru. Родственники автора «Властелина колец» отметили, что не поддерживают ни сам фильм, ни его содержание.

Свежий байопик режиссера Доме Карукоски бесхитростно называется «Толкин». В фильме показываются годы становления осиротевшего писателя: то, как он обретает дружбу, любовь и художественное вдохновение среди группы товарищей, школьных изгоев. Дальнейшие события подводят его к началу Первой мировой войны, которая грозит разорвать на части его «братство». Все эти переживания вдохновили Толкина на написание знаменитых историй о Средиземье.

Заглавную роль исполнил актер Николас Холт, снявшийся в таких лентах, как «Безумный Макс: Дорога ярости», «Одинокий мужчина» и сериале «Молокососы». Мировая премьера фильма назначена на 3 мая.
 

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