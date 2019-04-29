Владимир Зеленский запоздало научит магии зрителей российского ТВ

09:45

На российском телевидении шоу «Магия» с Владимиром Зеленским в роли ведущего запоздало покажет телеканал НТВ.

Данный проект снимался по заказу телеканала «Россия» еще в 2011 году, но так и не вышел в эфир. Соведущей Зеленского, который только что выиграл выборы президента Украины, выступает Татьяна Лазарева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НТВ, участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов будут изучать мастерство иллюзионистов.

Первый выпуск выйдет в эфир 3 мая 2019 года в 23.20.

Актёр и шоумен Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины 21 апреля, опередив своего соперника Петра Порошенко почти в три раза.

