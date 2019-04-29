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Владимир Зеленский запоздало научит магии зрителей российского ТВ

09:45 29.04.2019
Владимир Зеленский запоздало научит магии зрителей российского ТВ
Кадр с сайта kino-teatr.ru
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На российском телевидении шоу «Магия» с Владимиром Зеленским в роли ведущего запоздало покажет телеканал НТВ.

Данный проект снимался по заказу телеканала «Россия» еще в 2011 году, но так и не вышел в эфир. Соведущей Зеленского, который только что выиграл выборы президента Украины, выступает Татьяна Лазарева.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НТВ, участниками шоу станут звезды, которые под руководством профессионалов будут изучать мастерство иллюзионистов.
Первый выпуск выйдет в эфир 3 мая 2019 года в 23.20.

Актёр и шоумен Владимир Зеленский выиграл второй тур выборов президента Украины 21 апреля, опередив своего соперника Петра Порошенко почти в три раза.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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29.04.2019, 15:02
Гость: Далана!

Было бы по фигу, никто бы не смотрел.
***
Другое дело, что эти ток-шоу скорее антироссийские, чем пророссийские, где правящие либералы (читай, русофобы) предоставляют трибуну всякой нечисти, выступающей за Киевскую хунту. Но, надеюсь, эффект будет обратный - как со Сталиным.
29.04.2019, 14:58
Гость: Далана!

Чем тамбовский житель лучше луганского?
***
Тем что ему повезло в 91м проснуться в России, а не в каком-то новообразовании? Да еще по вине руководства РСФСР, которое и развалило страну, лишив десятки миллионы русских Родины. Это наши сограждане, с которыми мы строили страну, воевали, восстанавливали разрушенное и вышли в Космос.
29.04.2019, 14:43
Гость: Опытный

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