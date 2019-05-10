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Лев Лещенко защитил Виторгана, раскритиковавшего празднование Дня Победы

18:51 10.05.2019
Лещенко защитил Виторгана, раскритиковавшего День Победы
Максим Виторган. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Максим Виторган раскритиковал некоторые «издержки» празднования Дня Победы в современной России.

Актер у себя в блогах заявил, что не испытывает симпатии и к детям, одетым в военную форму, и певцам в гимнастерках, исполняющим песни на фоне аляповатых декораций, и коллегам-актерам, которые 9 мая выкладывают в Сеть свои снимки в военной форме. Не нравится Виторгану и лозунги «спасибо деду за Победу» и «можем повторить».

Когда же в прессе пошла волна публикаций о неприятии Виторганом праздника, он возмутился, что его не так поняли. «Это мерзость. Чтобы увидеть в публикации какое-то неуважение к тем, кто пережил войну, надо быть подлецом», — пишет в своем Instagram актер. Артист объясняет, что цитата «нам нечего праздновать» относится к нам сегодняшним, и имеется в виду его вина перед ветеранами. Далее актер признается, что ему нравится «Бессмертный полк» и не нравится парад.

Лев Лещенко в интервью Nation News оставил за Виторганом право отмечать День Победы как угодно. «Если Виторган хочет скромно справлять, то это его право. Как мы можем ограничивать людей в эмоциях? Я вчера выступал в Челябинске и пел довольно грустные песни. Народ стоял и слушал. Перед этим я заехал, поздравил ветеранов, они пели и танцевали, они радовались жизни», — поделился своим мнением Лев Лещенко.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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10.05.2019, 23:22
Гость: Сергей Ярославль

Я с огромным уважением отношусь к Великой Победе и к тем, кто её делал. Хотя мне лично тоже не всё нравится в ритуалах её празднования. Например, мне очень не нравится, когда Великую Победу называют новомодным словом «Виктория». Многие современные фильмы про Великую Отечественную войну мне тоже откровенно не нравятся.
10.05.2019, 22:54
Гость: Не ходите парни в ЗАГС

Сегодня эта новоявленная ахеджакова, пела ртом по ТВ "День Победы". Меня сейчас вырвет.
10.05.2019, 22:41
Гость: Спросить бы у него

А к празднованию Хануки как он относится? Тому тоже немало лет и даже кто кого победил покрыто мхом и мраком.
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