Кинопремьера «Куриоса»: про уродов и людей

Французская винтажная драма «Куриоса» выйдет в российский прокат 30 мая

Франция, конец XIX века. В аристократическом семействе томятся три девушки на выданье, из которых выделяется чувственная Мари. На ее руку претендуют сразу двое – сластолюбец Пьер и скромняга Анри. Сгорая от страсти, один из них совершает подлость и заполучает вожделенную Мари.

Однако брак не приносит им счастья. Живя с нелюбимым мужем, Мари быстро начинает тосковать по ярким ощущениям и пускается во все тяжкие. В погоде за все более изощренными и – чего уж там – извращенными наслаждениями она буквально идет по трупам, но отнюдь не испытывает мук совести, а переплавляет свои переживания в творчеству.

«Куриоса» очень точно улавливает и передает ощущение той эпохи, которую в нашем обществе принято называть Серебряным веком или Декадансом, ведь в основе ленты лежат подлинные письма. Дневники и фотографии рубежа веков. В светском обществе слишком много условностей, изнемогая под гнетом которых, люди придумывают себе всевозможные лазейки для удовлетворения своей похоти. Сказывается, конечно, и банальное безделье, присущее представителям привилегированных слоев населения.

Происходящие в фильме события вполне можно объяснить и метафизическими причинами. С одной стороны, люди тех времен жили в постоянном предчувствии катаклизмов, поэтому спешили взять от жизни всё. С другой – причину и следствие здесь можно поменять местами, и, возможно, как раз чеши Божьего гнева пролились как раз из-за всех этих пороков, не обремененных моралью особ «голубых кровей».

Винтажная эротика, обилие эстетских стихов, вызовы всемо бщепринятым нормам – вот главные ингредиенты коктейля под названием «Куриоса». Забавны попытки перевода табуированных реалий на куртуазный язык в духе группы «Дореволюционный советчик». Не сказать, что режиссер София Коппола так уж оригинальна, ведь те же самые проблемы (да еще и поданные через объектив старинного фотографа) поднимал 20 лет Алексей Балабанов в своем немом черно-белом фильме «Про уродов и людей», с тою лишь разницей, что людей у Копполы как-то не наблюдается – одни уроды.

Кадры с сайта kino-teatr.ru